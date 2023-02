Antonella Fiordelisi contro tutti, è panico nella notte del GF Vip 7. In pochissime ore, l’ex schermitrice è riuscita a litigare letteralmente con tutti, senza eccezioni. Prima ha detto a Nicole Murgia di trovarsi un lavoro, poco dopo a Giaele De Donà che è un’ameba. Più tardi a Milena Miconi di smetterla di parlare di lei a Micol Incorvaglia che è famosa solo per aver finto di stare con Edoardo Donnamaria.

Ma non è finita perché a Oriana Marzoli ha urlato di “continuare a parlare di lei in spagnolo”, ad Alberto De Pisis di fare branco contro di lei e infine ad Edoardo Tavassi di godere nel vederla in difficoltà. Insomma, un disturbo paranoide delle personalità spiegato facile. Ma le cose stanno davvero così o è tutta una montatura? Nessuno riesce a capirlo con facilità. La ragazza in fondo ha veramente il timore che tutti ce l’abbiano tutti con lei, ci crede davvero (sembra, Ndr), ma le cose non stanno davvero così, almeno è quello che emerge dai video.

Tutto è iniziato quando Tavassi ha iniziato a parlare di quella triste sera in cui Antonella ha accusato Edoardo Donnamaria di essere stato manesco. Per chi non lo sapesse, il giovane avrebbe tirato due buffetti sul viso alla Fiordelisi che di tutta risposta avrebbe iniziato ad ansimare “mi hai messo le mani addosso!”. A quel punto Edoardo dice: “Lo ha fatto a posta per passare per vittima!”.

La Murgia: “Durante la radio ti sei messa a ridere perché Antonino diceva di buttare fuori Oriana, il giorno prima hai fatto una sceneggiata napoletana per una cosa che non esisteva Antonella”



Micol: “Adesso sto bene, saranno affari tuoi?

Antonella: “Ok basta, vai a dormire”

Micol: “Ma faccio il cazzo che mi pare, ma vai a dormire cosa?”



Come ricorderete, anche perché per fortuna in questo caso ci sono le registrazioni, Antonella ha smentito in lacrime, salvo poi ritrattare e confermare il tutto alla richiesta di Signorini. La cosa buffa è che nelle scorse ore ha di nuovo cambiato idea, dato che ha di nuovo smentito tutto.

Edoardo.T ad Antonella: “Tesò te volevi fà passà Edoardo come uno che te picchiava, ma statte zitta… Hai messo il reality al primo posto ed Edoardo all'ultimo”



Antonella: “Mi spinge questa”🔥



Io lo ripeto.

LEI MANDEREBBE IN GALERA LA GENTE SENZA QUELLE TELECAMERE.

Antonella vedi di non usare il tuo odio e la tua rabbia per infangare le persone.

A quel punto Donnamaria dice: “Ma come ora neghi, ieri hai confessato! Ti hanno sentita!“. Immediatamente Nicole e Giaele sono intervenute in difesa di Edoardo confermando di aver sentito anche loro quella frase. Antonella allora ha iniziato ad alterarsi urlando persino con Davide e Antonino chiedendogli di non difenderla: “Smettete di difendermi altrimenti vi nominano, sappiamo come fanno, è tutto studiato c’è un branco contro di me“. Tutto bene? Non ci pare.

