Antonella in lacrime durante l’ultima puntata in diretta del GF Vip 7. Da settimane la vippona si mostra insofferente all’interno della casa più spiata d’Italia. Da una parte il fidanzato Edoardo Donnamaria, con il quale ha rotto già da diversi giorni, dall’altra il rapporto con la maggior parte degli altri concorrenti del reality show.

Ieri Antonella ha litigato praticamente con tutto il resto degli inquilini, poi ha preso di mira Oriana Marzoli. Oriana che, a differenza di quanto si potesse immaginare, sta conquistando gradimento nei fan ed è una delle concorrenti più apprezzate di questa edizione. Sui social, infatti, sono sempre tantissimi i post a sostegno della influencer spagnola.

Antonella in lacrime e sporca di trucco al GF Vip, parla Oriana

Ma torniamo ad Antonella, che nelle ultime ore ha fatto una vera e propria sceneggiata contro la Marzoli. L’ex schermitrice si trovava in cucina mentre parlava con Daniele ed è stata sfiorata da Oriana che è passata dietro a due mentre si dirigeva verso un mobile per cercare qualcosa. “Spinge, questa?”, ha detto con fare scocciato Antonella Fiordelisi. “È semplicemente passata e ti ha semplicemente sfiorata visto il poco spazio…“, si legge su Twitter.

Altri aggiungono: “Solita procedura, parte da uno sfioramento e diventa una spinta, una nomination diventa una cattiveria, un’osservazione diventa un sopruso. Ormai il metodo è appurato, classica persona che se non puoi evitare perché sei obbligato a frequentarla”. E anche le lacrime di Antonella, secondo il racconto del web e della stessa Oriana, avrebbero avuto uno scopo ben preciso.

“Non è capace di pulirsi il trucco, perchè non lo fa? Perchè così è più drammatico, una persona naturale si pulisce le lacrime… UN DRAMMATISMO, UN’ESAGERAZIONE, UNA RECITAZIONE”



LA REINA CHE HA SGAMATO IL MODO DI PASSARE PER VITTIMA IN PUNTATA DI VITTIMELLA #gfvip #oriele pic.twitter.com/4JpioaePEH — sisonokevin (@_soleilandia_) February 1, 2023

Le immagini di Antonella con il volto in lacrime e sporco di trucco non è passato inosservato ai telespettatori e a Oriana Marzoli. “Non è capace di pulirsi il trucco, perché non lo fa? Perché così è più drammatico con tutta la faccia sporca. Una persona normale, naturale si pulisce le lacrime… una drammaticità, una esagerazione, una recitazione”, ha detto all’amica Nicole Murgia, che ha risposto “Io l’ho detto, è più brava di me a recitare, molto più brava!”.