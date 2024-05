“Non mi rompere il ca…”. Isola dei Famosi, lite choc tra le naufraghe. Momenti di altissima tensione in Honduras, dove la fame, il poco sonno, gli animali e gli insetti, stanno facendo perdere la testa e la pazienza a tanti partecipanti. Ma cosa è successo e chi se l’è dette di santa ragione? La situazione oltretutto non è delle migliori, con defezioni ed eliminazioni che stanno sfoltendo il ‘parco naufraghi’ sempre di più.

Tuttavia sembra che lunedì saranno annunciati tre nuovi naufraghi in Honduras, che probabilmente sono già arrivati in Honduras! Chissà se loro riusciranno a tirare su le sorti di questa isola sfortunata. C’è comunque da dire che le discussioni continuano ad esserci, nonostante i pochi naufraghi rimasti. È successo tutto a Playa Espinada e in pochi istanti. A dirsele di santa ragione sono Valentina e Alvina da una parte e Rosanna dall’altra. Tutto è successo quando proprio Rosanna ha deciso di andare alla ricerca di granchi notturni.





Isola dei Famosi, lite choc tra le naufraghe

La donna ha fatto sapere agli altri che sono a corto di pesce e poco dopo Matilde Brandi si è offerta per darle una mano. Rosanna allora suggerisce di mettersi dentro la tenda e di illuminare, convinta di poter attirare a sé i granchi: “Due ciecate che vanno a granchi di sera, quando non si vede niente. Secondo me se ci mettiamo dentro la tenda arrivano da soli”, si dicono tra loro. Eppure a non predenrala bene c’è la Contessa Alvina che a nome di tutti chiede silenzio per riposare: “Adesso dobbiamo fare luce, così arrivano i granchi”,ha tentato di spiegare Rosanna ai suoi colleghi de L’Isola dei Famosi.

Presto detto, l’accaduto ha generato attimi di tensione tra le parti: “No, dai. Non scassate la min…a”. Rosanna ha sentito tutto e non l’ha presa bene. La donna se n’è andata e e poco dopo Valentina è tornata da lei per parlarle e chiederle scusa: “Ci sono altri modi per parlare, io non ho voglia di discutere”.

E ancora: “Non mi scassare la mina non me lo dici”, ha risposto stizzita Rosanna. Alvina il giorno dopo si è scusata con lei, ma niente da fare: “Venire a chiedere scusa il giorno dopo, dicendo che lei voleva scherzare…non è uno scherzo. Noi stavamo facendo una cosa per il gruppo. Con quella frase, mi ha fatto scendere la catena. Alvina anche tu bocciata”.

