All’Isola dei Famosi c’è un giallo Joe Bastianich. Lui è uno dei naufraghi maggiormente conosciuti dal pubblico e dato tra i favoriti alla vittoria. Ma ora c’è grande preoccupazione perché i telespettatori si sono accorti di una cosa per molti inspiegabile. Non lo si vede più da diverso tempo in Honduras, infatti durante i daytime non ci sono inquadrature sul concorrente.

E al di fuori dell’Isola dei Famosi è arrivata una segnalazione proprio su Joe Bastianich. La sua ‘scomparsa’ sta mettendo tutti in allarme e si stanno chiedendo spiegazioni ufficiali sull’accaduto. La notizia è arrivata a Deianira Marzano, infatti l’esperta di gossip e tv ha postato un’Instagram story su di lui e ha fatto intendere ciò che potrebbe succedere a breve.

Isola dei Famosi, giallo Joe Bastianich: “Ormai è sparito”

E nelle prossime ore dovrebbe giungere maggiori informazioni su quanto starebbe accadendo all’Isola dei Famosi. Era infatti arrivata una breve spiegazione su Joe Bastianich nei giorni scorsi, ma ora il tempo sta trascorrendo inesorabilmente e quindi l’ipotesi peggiore potrebbe anche concretizzarsi. Lasciando Vladimir Luxuria in un mare di guai.

La segnalazione riportata da Deianira Marzano è stata la seguente: “Teso, hai visto? Bastianich non c’è più sull’isola. Saranno già tre giorni, si stanno ritirando uno ad uno. Proprio come avevi detto”. E l’influencer ha replicato: “Tutto come previsto…”. Si era parlato di un problema di salute non meglio precisato, che avrebbe colpito lui ma anche Marina Suma. Ma successivamente non sono giunte altre comunicazioni.

Non è da escludere quindi che Joe Bastianich possa essere l’ennesimo naufrago che si ritirerà in questa edizione davvero incredibile. Anche se si parla di nuovi ingressi per risolvere questa problematica.