Caos all’Isola dei Famosi dopo l’abbandono di Daniele Radini Tedeschi. Il critico d’arte ha lasciato l’Honduras, portando a cinque la conta dei naufraghi che hanno lasciato il reality show condotto da Vladimir Luxuria. Pietro Fanelli, Peppe Di Napoli e Daniele Radini Tedeschi si sono ritirati. Invece Francesca Bergesio e Tonia Romano hanno lasciato il gioco per infortunio: Romano ha lasciato per un malore, mentre Bergesio a causa di una microfrattura.

L’attore palermitano Francesco Benigno invece è stato squalificato in seguito alle minacce rivolte a Artur Dainese. “L’esperienza di Daniele Radini Tedeschi all’Isola dei Famosi si è conclusa. Per tale motivo, non farà più ritorno in Playa”, si leggeva sulla pagina degli account social dell’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, nuovo naufrago sbarca in Honduras: chi è

“Ho deciso di venire qui in un periodo cupo della mia vita. Ho usato il termine vacanza perché per me è come una sbornia. Mi sto ubriacando per togliermi dal dolore della mia vita reale. Spero che si concluda al più presto questa esperienza per poter tornare al mio dolore. È semplicemente questo. Io sono un vinto che tornerò a essere un vinto. Ci sono delle ragioni che mi portano a voler tornare nel mio dolore”, aveva spiegato in puntata Daniele, che 24 ore dopo ha deciso di lasciare l’Honduras.

Ovviamente l‘Isola dei Famosi dovrà rimpiazzare i naufraghi e Gabriele Parpisglia ha dato qualche anticipazione, svelando che due personaggi sono stati invitati ma hanno rifiutato: si tratta del mago napoletano di TikTok Jey Lillo e della blogger Giorgia Crivello. Qualche giorno fa, Alberto Dandolo aveva parlato del no di Vera Gemma, concorrente dell’Isola dei Famosi nel 2021 e come guest star nel 2022.

“Oggi devo dire una roba veloce su L’Isola dei Famosi: hanno proposto a due personaggi di partire come naufraghi. Posso già dire che entrambi hanno rifiutato. I nomi li facciamo per la prima volta qui in radio a RTL 102.5. Il primo è il mago napoletano di TikTok Jey Lillo e la seconda è la famosa blogger Giorgia Crivello”. – ha dichiarato Gabriele Parpiglia – “Devo dire che sarebbero state entrambe delle belle scelte, però la verità è che hanno già rifiutato di partire“.

TvBlog cha invece svelato il nome di uno dei tre naufraghi che hanno accettato di partecipare all’Isola dei Famosi, il comico Dario Cassini sbarcherà a Cayo Cochinos lunedì 6 maggio. Sembra che il pubblico abbia apprezzato il nome del comico, perché potrebbe essere uno dei naufraghi a far divertire di più i già stanchi colleghi e portare una ventata di novità in Honduras, cosa che serve visti i precedenti e il calo di ascolti che purtroppo il reality sta subendo.