L’Isola dei Famosi sta per perdere un altro pezzo. Una naufraga sarebbe ormai vicinissima all’addio e si tratterebbe di una nuova perdita veramente rilevante. E Vladimir Luxuria dovrà comunicarlo a tutti nella puntata di lunedì 6 maggio. Staremo a vedere come reagiranno gli altri concorrenti e anche il pubblico che invece amava questa protagonista.

Dunque, all’Isola dei Famosi sta per concretizzarsi il saluto definitivo di questa naufraga, al passo di addio. Dopo i tanti ritiri e la cacciata di Francesco Benigno l’edizione tormentata di quest’anno dovrebbe prevedere l’abbandono di un altro pezzo da novanta. Andiamo a vedere insieme chi dovrebbe salutare una volta per sempre gli altri compagni di avventura.

Isola dei Famosi, naufraga al passo di addio: “Se ne va”

Dunque, secondo le ultime informazioni relative all’Isola dei Famosi, questa naufraga sarebbe in procinto di dire addio definitivamente ma non per sua volontà. Infatti, la notizia è arrivata tramite un sondaggio effettuato dal sito Angolo delle Notizie, che ha riportato delle percentuali implacabili. Quindi, non ci sarebbero molte speranze per una sua salvezza.

Ci sono quattro concorrenti in nomination al televoto e a salvarsi subito dovrebbe essere Rosanna, che ha ottenuto il 27% dei consensi. Al 26% troviamo Marina e al 25% Artur. Chi dovrebbe lasciare l’Honduras sarebbe Khady, che non è andata oltre il 22% delle preferenze. E potrebbe dire addio all’Isola dei Famosi tra il dispiacere dei suoi supporter.

Ovviamente questi sono esclusivamente dei sondaggi e non possono essere la verità assoluta. Si scoprirà il risultato ufficiale solamente nel corso della serata del prossimo 6 maggio.