“Siamo amici, eppure…”. Mara Venier asfalta Giletti in diretta. Siamo a Domenica In e la zia invita l’uomo del momento, ovvero Massimo Giletti che dopo qualche anno torna in Rai dopo l’esperienza non proprio positivissima su La7 con il suo Non è L’arena. Ora il presentatore e giornalista è tornata a ‘casa’ per presentare un programma dedicato ai 70 anni della televisione che andrà in onda su Rai1 mercoledì 28 febbraio. Fino a qui niente di strano. L’uomo è in giro per i vari talk show a fare la solita promozione e chiaramente la zia Mara fa il suo lavoro.

Eppure ad un tratto smette di fare le domande concordate ed entra sul personale. Ma andiamo con ordine, Massimo Giletti a Domenica In ha finalmente la possibilità di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. L’uomo chiaramente ha parlato del suo ritorno a Viale Mazzini e ha detto: “Ho letto molto spesso che sono stato io a lasciare la Rai. Ma la verità è che fui messo educatamente nella condizione di scegliere un’altra strada”.





Poi ancora Massimo Giletti: “Ho vissuto tante emozioni, anche momenti negativi e sono quelli che ti fanno migliorare come uomo. Io credo che chi vive una tempesta deve fare uscire bene la propria anima. Molti mi hanno detto ‘adesso che torni in Rai ti prendi delle rivincite’. Ma la mia non è una rivincita. Mercoledì su Rai 1 presenteremo un programma old style, con le sigle Rai storiche, anche quelle di Mediaset, perché sono i 70 anni della televisione”, racconta Giletti.

Eppure a questo punto Mara decide di fare un piccolo appunto, non proprio passato in sordina. Prima di lanciare un video che riguarda Massimo Giletti, la padrona di casa cambia tono e dice “Anche se siamo amici, non mi hai invitato a La Tv fa 70”. Giletti ci resta di sasso, non sa bene cosa rispondere perché probabilmente sa che la Venier è una pietra miliare della tv italiana.

Poi la zia va avanti e dice: “Sei perennemente single. Ti ho visto l’altra sera molto triste e solitario… Ci siamo incontrati per caso a cena e non ti ho visto tanto solitario…”. Giletti però non parla: “Dai Mara, guarda le telecamere, sono lì…”. Però ti sei divertito…”, chiede la Venier. Lui chiude così: “Almeno una notte fammi divertire…”. Ok, chi era lei?

