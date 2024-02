Uomini e Donne, la decisione di Ida Platano è destinata a far discutere. In questi giorni si è molto parlata della prossima scelta della tronista. Una tronista mai apprezzata fino in fondo alla quale, alla luce delle ultime anticipazioni, il pubblico chiede ancora più conto. “A che gioco sta giocando Ida? – scrive una fan del programma sui social – sappiamo tutti dove stai andando a parare”. A sbottare contro Ida Platano non è solo il pubblico, ma anche i cavalieri. Tra questi Sergio.

Che ha deciso di andarsene. “Se torna Mario io me ne vado”, aveva detto. E così è stato. I commenti sono impietosi per Ida, nessuno capisce la sua scelta. “Ha ragione…se una donna accetta di nuovo uno come Mario è una donna che non ha autostima e non merita uno come lui”. “Sergio ha ragione su tutto dal primo momento, ma credo sia troppo serio ed intelligente per una come Ida. Lei gli da’ addosso perché non è interessata e trova mille pretesti per attaccarlo”.





Uomini e Donne, Ida Platano non porta in esterna Mario

Intanto ecco che arriva una clamorosa anticipazione. Secondo le ultime anticipazioni: “Il corteggiatore verrà perdonato da Ida Platano e le porterà anche un regalo per dimostrarle il suo interesse: si tratta di un peluche con dei palloncini a forma di cuore. Le anticipazioni rivelano che Ida, nonostante la riappacificazione, non porterà Mario in esterna, preferendo uscire invece con gli altri corteggiatori”, scrive Blasting News.

I commenti sono fioccati: “Ecco, chiude anche con lui”. E ancora: “è tutto un piano studiato, Ida la sa lunga”. Intanto Nei giorni scorsi un altro scossone aveva toccato Uomini e Donne. L’annuncio dell’addio tra Marcello Messina e Jasna Amodei. Era stato lui ad informare tutti. “Mi prendo la responsabilità di quello che sto facendo. Non ci sono motivi particolari”.

“Innanzitutto non ci sono quei brutti motivi che possono essere tradimenti, mancanze di rispetto, cose brutte che fanno finire un rapporto. Però ci sono problematiche come l’incompatibilità caratteriale o i momenti e i tempi diversi di vivere la vita. Ecco lo definirei così. È stata innanzitutto una scelta di comune accordo, non c’è né una vittima né un carnefice”.