Grande Fratello, momento no per Letizia Petris. Da qualche tempo la fotografa appare in crisi. E non solo per sbucciare le mele. In cucina la concorrente è stata pizzicata mentre non riusciva a sbucciare una mela. Giuseppe Garibaldi l’ha aiutata: “Leti, ma come la tagli… Leti!” l’ha rimproverata per poi darle i consigli giusti: “Amore mio, no, impara”.

Letizia ha avuto anche un momento di sfogo con Paolo Massella dopo aver discusso con Perla: “Mi succedono sempre queste cose in amicizia. No, non dire a cosa mi riferisco ad alta voce, non voglio. Io do troppo alle persone, devo smettere di darmi così tanto ed esserci sempre per tutti. Poi tanto me la vivo male soltanto io. Come se ogni volta non mi meritassi il bello”. Adesso scopriamo che la concorrente ha avuto un crollo e ha pianto per un motivo preciso.

Leggi anche: “Ma non è possibile”. Grande Fratello: Letizia non lo sa fare, Garibaldi costretto a insegnarglielo





Letizia piange perché non le arrivano messaggi aerei

Letizia Petris ha voluto sfogarsi con Paolo Massella e gli ha confidato di sentirsi giù di morale. La fotografa si sente messa da parte, come se vivesse sempre all’ombra di qualcun altro: “Mi sento sempre l’ombra di qualcuno. Sempre quella in secondo piano“. Letizia è veramente amareggiata e poi approfondisce il discorso.

“Arrivano aerei per Paolo, per Perla, per Giuseppe… Se sono indirizzati a me sono sempre con qualcuno – dice Letizia a Paolo – Sono l’ombra di qualcuno, come nella mia vita. Mi pesa il fatto che mi sono sempre messa nell’angolo e non riesco a emergere per la persona che sono. Ho paura che non sia arrivato nulla in tutti questi mesi. Mi sento piccola, molto inutile“.

“A volte – le parole di Letizia – penso che le persone non comprendano le mie fragilità e insicurezze, ma le giudichino. Io mi sento emersa perché sono l’amica di Perla o la fidanzata di Paolo”. Quest’ultimo dal canto suo ha cercato di rincuorare la ragazza affermando che ancora non capisce quanto lei valga: “Finché lei non capisce che vale non potrà mai accettare il pensiero degli altri – ha aggiunto in confessionale – Non dico che deve capirlo oggi, la comprendo. L’importante è che riesca a tirarla su di morale”.

“È andato a letto con Perla!“. Grande Fratello, Letizia scoppia in lacrime: il gesto choc nella notte