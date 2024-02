Grande Fratello 2023, il momento dello scontro è arrivato. Puntate dense di colpi di scena, dinamiche tra concorrenti che diventano sempre più coinvolgenti man mano che ci si avvicina al traguardo finale: la tensione si respira nell’aria e non mancano di certo momenti di ‘esplosione’. Effetti collaterali di attriti mai risolti del tutto dunque: lo sanno bene Perla Vatiero e Letizia Petris che si certo non se le mandano a dire.

Acceso scontro tra Perla e Letizia davanti alle telecamere del Grande Fratello. Le due concorrenti sono state sempre molto unite, ma non negli ultimi tempi. A notare un netto cambiamento Letizia: Perla sempre più distante da lei ma più vicina a Greta Rossetti. E prova di questo la decisione della fidanzata di Mirko di andare a dormire con l’antica ‘rivale’. Perla avrebbe dunque preferito Greta a Letizia, una decisione che ha dunque portato allo scoppio. La Petris dal canto suo ha deciso di affrontare la coinquilina provando a chiedere alcune spiegazioni esaustive.

Acceso scontro tra Perla e Letizia davanti alle telecamere del Grande Fratello: “Non puoi dirlo!”

Il confronto non ha dato buoni frutti, per lo meno fino a questo momento. E infatti Letizia si è lasciata andare a uno sfogo sollecitata dal fidanzato Paolo. Queste le sue parole. “Mi succedono sempre queste cose in amicizia. No, non dire a cosa mi riferisco ad alta voce, non voglio. Io do troppo alle persone, devo smettere di darmi così tanto ed esserci sempre per tutti. Poi tanto me la vivo male soltanto io. Come se ogni volta non mi meritassi il bello. Appena mi arriva qualcosa di bello poi me lo tolgono subito. Il mio grande problema è che se mi chiedessero di scegliere tra me e Perla, o te io sceglierei voi”, ha confidato in lacrime Letizia.

“Io mando giù i miei mostri per ascoltare quelli degli altri. Non posso pretendere che gli altri mi vogliano bene per forza, lo so ormai. Mi sento costantemente la pecora nera. Mi girano tutti le spalle, anche fuori è sempre stato così“. Peccato che la situazione non sembra essere migliorata quando le due amiche hanno provato a chiarirsi. “Tu e Greta non mi avete capito, ma invece di avvicinarvi vi siete distaccate da me. Tu Perla invece di avvicinarti ti sei distaccata facendo cose con lei. Io stamani mi sono alzata e ti ho trovata nel letto con lei. Stavate dormendo insieme! Io ci sono stata mille volte per tutti. Vi siete fatte le vostre giornate sperando che mi passasse. Io sono due mesi e mezzo che anche di notte ti sto vicino nei tuoi momenti complicati”.

E ancora: “Stamani mi hai fatto stare molto male, io non te l’avrei mai fatto. Ma sei mia amica o non sei mia amica Perlì? Mi fai stare male. Io avevo bisogno di te e tu hai preferito distrarti su altre cose, vabbè siamo fatte in maniera diversa. Non sono pazza, se dico cavolate rinchiudetemi in manicomio. Mi hai fatto passare giorni in cui mi sono sentita sola. Io al posto tuo non facevo passare nemmeno un’ora se ti avessi vista tu da sola”. La replica di Perla: “Non rinfacciarmi che ci sei stata, perché lo stesso ho fatto anche io più volte, non dirlo più, perché non voglio uno scontro su queste cose. Tu dici che non me l’avresti fatto? Quando dormi con Paolo e io sono sola? Non ci devi rimanere male per queste cavolate“.