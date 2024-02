"Con Greta? Cosa è successo davvero". Grande Fratello: caos su Sergio, ma ora spunta un retroscena top. Lui ancora non lo sa

Nelle ultime ore comportamento di Sergio D’Ottavi al Grande Fratello sta facendo discutere i telespettatori. Il concorrente ha assunto un atteggiamento particolare nei confronti di Greta Rossetti e per questo motivo sul social x sono piovuti tantissimi commenti contro di lui. Nel video si vede il concorrente che la spinge sul divano, la afferra per il polso mentre lei gli incita di smettere.

A questo punto anche la mamma di Greta è intervenuta: “Ho visto quella scena. Io non ce l’ho con nessuno ma lei tende a rannicchiarsi e vedo un modo un po’ troppo irruente da parte di lui. Questo è quello che vedo. In non metto in dubbio che Sergio sia una brava persona ma questa cosa vista dalla TV è brutta da vedere”.

“Fuori subito, è inaccettabile”. Grande Fratello, Sergio distrutto dentro e fuori la casa: roba choc con Greta





Grande Fratello, social di Sergio rispondono alla polemica su Greta

Da casa chiedono che vengano presi dei provvedimenti dopo il video pubblicato sui social, ma come tanti fanno notare potrebbe trattarsi semplicemente di un gioco o di una complicità particolare e che Greta non sia stata vittima di un comportamento aggressivo. Nel video si vede Sergio afferrare la ragazza che risponde: “Basta, mi fai male” con tanto di hashtag “FuoriSergio”. Secondo Deianira Marzano, sembra che Sergio sia stato richiamato dagli autori.

Dopo la notizia l’account social di Sergio D’Ottavi è intervenuto per chiarire la situazione chiedendo di non gonfiare ipotesi di ”atteggiamenti esagerati” e che ”sono giovani che non stanno esasperando nulla”. Non ci sarebbe stato nessun atteggiamento violento tra Sergio e Greta. “Non sporchiamo l’immagine di quesi due ragazzi”, si legge ancora. Poi la frecciatina al post pubblicato dalla madre di Greta, evidentemente esagerato e forse fatto solo ai fini di visibilità dicono alcuni utenti sui social.

È già la seconda volta che chi gestisce il profilo di Sergio difende anche Greta dall'odio social… più di chi invece è parente e contribuisce sulle spalle della figlia e questo la dice lunga #grandefratello pic.twitter.com/1xNN5p0oWC — Stella 🪷 (@esauritapro) February 24, 2024

“Quando si parla di tutela si parla di questo, di difendere senza attaccare. Ancora una volta un applauso a chi gestisce il profilo di Sergio, anche se davanti ad alcune persone sono parole al vento”, si legge a corredo del post pubblicato dall’account di Sergio. In tanti hanno postato un video in cui Greta abbraccia da dietro D’Ottavi e ironicamente il pubblico ha scritto: “Poco fa Greta stava molestando Sergio..gli ha stritolato i pettorali. Ovviamente sto coglionando le folli che insultano Sergio..”.