Si metterebbe male l’esperienza al Grande Fratello di Sergio, alla luce di quanto successo con Greta nelle scorse ore. In tanti sul social network X hanno fatto partire l’hashtag #fuorisergio, infatti vorrebbero che il gieffino sia mandato via il prima possibile. Ed è stato pubblicato anche un video incriminato, in cui si vedono degli atteggiamenti particolari di D’Ottavi.

Ma c’è di più perché chi conosce bene il Grande Fratello ha saputo che Sergio avrebbe già ricevuto i primi avvisi tutt’altro che positivi. Non sappiamo cosa abbia fatto Greta, che sarebbe la vittima di tutto questo, ma c’è ora grande curiosità per capire se si parlerà di questo argomento nella prossima puntata in diretta, programmata per lunedì 26 febbraio.

Grande Fratello, bufera su Sergio dopo i fatti con Greta: “Fuori subito”

Anche in questa circostanza c’è un po’ di divisione tra i telespettatori del Grande Fratello, infatti i fan di Sergio lo stanno difendendo, ma tanti altri stanno solidarizzando con Greta. E a riportare qualche informazione in più sulla situazione creatasi nel reality show è stata l’influencer Deianira Marzano, infatti ha fatto sapere che il GF avrebbe già fatto qualcosa in merito.

Deianira ha quindi scritto: “Pare che Sergio dopo gli atteggiamenti inopportuni verso Greta abbia avuto un bel cazziatone nella notte. Era pure ora, spero ne parlino in puntata e non la facciano passare nell’indifferenza”. Lui, come si è potuto vedere dalle immagini, avrebbe scherzato in maniera esagerata facendole anche un po’ male al braccio. E lei avrebbe detto più volte al coinquilino di smetterla.

Nel 2024 vedere scene dove spesso un uomo usa modi forti pressanti fastidiosi con parole e atteggiamenti spesso a livello a sfondo sessuale e violenti verso una donna /ragazza Non Va bene ! Questo messaggio soprattutto in TV non deve passare !! #GrandeFratello #fuorisergio https://t.co/qGQCsheaFF — Carlotta (@Carlott26767681) February 24, 2024

Infatti, un internauta ha chiesto immediati provvedimenti: “Questi sono comportamenti inaccettabili, con Varrese ci siamo indignate per molto meno… Le donne vanno rispettate e questo viscido non lo sta facendo quando una donna dice basta e basta #GrandeFratello #fuorisergio”.