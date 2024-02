Grande Fratello 2023, il video diventa virale tra i fan. Il reality show di Alfonso Signorini procede spedito verso la puntata finale che decreterà il nome della vincitrice o del vincitore indiscusso, ma prima sempre meglio non perdersi alcuni passaggi fondamentali che strappano anche un sorriso. Grazie all’intervento di Garibaldi, la gieffina ha portato a termine la sua missione: sbucciare una mela.

Il video di Letizia Petris e Garibaldi in cucina fa il giro del web. Il momento non poteva che attirare l’ironia pungente di molti fan, ma cosa ha attirato così tanto la loro attenzione? Semplice: la scena di Letizia alle prese con il frutto ha incuriosito i più che hanno dunque provveduto a commentare. Fortuna che nei paraggi si stava aggirando Garibaldi che ha ‘salvato’ la situazione.

Il video di Letizia Petris e Garibaldi in cucina fa il giro del web: “Ma cosa sta facendo?!”

Ebbene si, armata di coltello, la gieffina ha provato e riprovato a sbucciare una mela ma senza riuscire nella sua impresa. Il frutto le scivolava dalle mani in più riprese, fino a quando Garibaldi non ha preso di petto la situazione. “Leti, ma come la tagli… Leti!”, ha intonato il concorrente.

La “sgridata” di Garibaldi è andata incontro allo sguardo della concorrente, e a questo punto il gieffino ha ammorbidito i toni e spiegato il procedimento con pazienza: “Amore mio, no, impara”. Ovviamente in rete il video non poteva che essere accolto tra frecciatine e battute dei più. Alcuni fan però hanno anche manifestato non poca apprensione: “E se si taglia?!”.

Pensa farsi insegnare a sbucciare una mela da Giuseppe Garibaldi a 26 anni.#grandefratello pic.twitter.com/s5ylQvHgUf — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) February 22, 2024

E al di là del simpatico siparietto tra Garibaldi e Letizia, in molti si chiedono se il programma sarà soggetto a ulteriori slittamenti. Al momento sembra che per la puntata finale si debba attendere il mese di aprile, precisamente dopo le vacanze pasquali. Ma le cose andranno realmente così? Si scoprirà.