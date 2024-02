Gli equilibri dentro la casa del Grande Fratello sono cambiati. Lo scontro avuto tra Anita e Varrese ne è una prova. Per chi se lo fosse perso Varrese, indispettito per aver ricevuto ben 5 nomination dai suoi ex amici, ha alzato la voce incontrando la resistenza di Anita che lo ha messo subito a tacere. “Voi grandi avete i figli che vi mancano e le vostre responsabilità, ok, ma anche noi giovani abbiamo le nostre cose. Io ad esempio non vedo da sei mesi mia madre”.

“Capisco tutto, ma non puoi dire che c’è chi si merita di più le cose o di meno. Io mia mamma non la vedrò, me l’ha detto chiaro e tondo che non viene. Per me è difficile e non capisco questa tensione adesso”. Il branco, insomma, non sembra più tanto unito. A differenza del blocco Beatrice che ora ha trovato una preziosa alleata.





Grande Fratello, tra Beatrice e Simona rapporto sempre più stretto

Al fianco dell’attrice c’è Simona Tagli, entrata da poco e che secondo alcuni avrebbe preso in tutto e per tutto il posto di Stefano. Tra le due sembra esserci grande sintonia. Simona, poi, ha più volte espresso il suo pensiero su Beatrice, sottolineandone le forza ed il coraggio nell’affrontare le situazioni. A proposito di Stefano, è tornato alla su vita di tutti i giorni.

Nella scorsa puntata Stefano era stato eliminato. Prima, però, aveva ricevuto una toccante lettera dal fidanzato. “Mi ha molto emozionato sentirti raccontare la nostra storia, una storia d’amore nata quasi per caso, da un “Che bella Milano, ti va un drink domani?”. Tu hai saputo conquistarmi con la tua infinita pazienza e dolcezza, dandomi quel senso di protezione e stabilità che per tanto tempo era mancato”.

E ancora: “Il nostro è stato un lento capirsi e innamorarsi a poco a poco. Credo che il rispetto sia sempre stato il motore del nostro amore e per questo ancora una volta ti prometto che ti rispetterò giorno per giorno. Mi manca averti vicino, mi manca il nostro amore. Sei una delle cose più preziose e belle che ho. Ti aspetto a casa, incondizionatamente tuo. N.”.