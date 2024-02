A quanto pare Uomini e Donne chiude la settimana con un grosso colpo di scena che riguarda il trono classico. No, dalle anticipazioni ancora nessuna certezza sulla scelta di Brando, né sulla data in cui succederà. Eppure nelle puntate precedenti aveva detto di essere in dirittura d’arrivo con il suo percorso, lasciando intendere di essere ormai pronto per la scelta finale. Ma di fatto il tronista continua a prendersi del tempo per riflettere e viversi le sue esperienze in studio con le corteggiatrici rimaste in ballo, ossia Beatriz e Raffaella.

E nonostante la pressione che sia Beatriz che Raffaella gli stanno mettendo addosso in queste ultime settimane, Brando sembra ancora in alto mare. Ma sappiamo farà crollare in lacrime Raffaella dopo il filmato dell’esterna con Beatriz. Al punto che dopo il crollo in lacrime dietro le quinte si dichiarerà al tronista, confessando di provare un sentimento forte per lui.

UeD, colpo di scena nel trono di Ida

A quel punto però Brando si sbilancerà leggermente, dicendo che sta iniziando ad avere una preferenza spiccata verso una delle due ma, per il momento, non è pronto a dire chi. Nel frattempo le due continuano a mandarsi frecciatine. Il colpo di scena che anticipavamo sopra riguarda il trono di Ida Platano.

Ritorno inaspettato e sorpresa in studio. La tronista, dopo aver accettato la corte di due nuovi ragazzi, Marco e Daniele che si sono aggiunti a Pierpaolo e Sergio, troverà di nuovo Mario. Il corteggiatore, eliminato da Ida nelle scorse settimane per via di continue segnalazioni sul suo conto, aveva già chiesto una seconda possibilità, ma senza successo.

Ida aveva promesso di pensarci, ma di fatto non l’aveva più contattato. Ma in occasione di San Valentino, rieccolo alla sua corte. Mario farà una sorpresa alla tronista facendole trovare in studio un peluche e dei palloncini a forma di cuore. La sua reazione? Per quanto grata, in puntata ma sarà restia a ballare con lui. Ma poi, sostengono le anticipazioni, si lascerà andare e deciderà di dargli un’altra chance.