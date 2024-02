Cacciato dallo studio di Uomini e Donne come solo Maria De Filippi sa fare. È scoppiato un caos nell’ultima puntata del dating show e, come spesso accade, all’improvviso. Perché si parlava della conoscenza tra dama e cavaliere quando a un certo punto la conversazione ha preso una piega totalmente inaspettata. I presenti si sono scagliati contro di lui, al punto che il protagonista del Trono Over ha preso una decisione drastica su “invito” di Maria De Filippi.

Ma andiamo con ordine. Al centro studio sedevano Orfeo e Renata, che come detto stavano raccontando al pubblico della loro frequentazione che però non procede benissimo. E con grossa sorpresa Orfeo ha rivelato di aver registrato tutte le telefonate con Renata per evitare equivoci. Maria De Filippi ha subito preso la parola per informare il cavaliere che avesse fatto una cosa illegale ma lui ha detto di aver avuto il consenso della dama.

UeD, il cavaliere cacciato da Maria

È poi toccato a Renata fare delle confessioni inedite su Orfeo: ha ammesso di essere rimasta spiazzata dal suo modo di fare perché durante una loro esterna le ha parlato una collezione di oggetti alquanto imbarazzanti. Tutti volevano sapere quali ma la conduttrice ha preferito censurare anche se in rete si è parlato di oggetti intimi o sex toys.

Per Orfeo è poi arrivata una nuova corteggiatrice che però non ha accettato di conoscere ed è finita nel caos: tutti ad accusarlo di non essere interessato a nessuna e di rimanere per altri interessi. Anche Ernesto Russo ha accusato il collega di essere poco rispettoso verso le donne. Quindi, con quella pressione, ha detto di voler abbandonare il programma.

Maria congeda così Orfeo: “Vuoi uscire adesso dallo studio o riesci a sopravvivere?” ✈️✈️✈️ #uominiedonne pic.twitter.com/NISMgccqbm — trashtvstellare (@tvstellare) February 22, 2024

Ed è stato a quel punto che Maria, con il massimo garbo ma anche con il suo inconfondibile sarcasmo, ha chiesto al cavaliere se volesse uscire subito dallo studio, o se fosse riuscito a resistere fino alla fine della puntata. Lui si è alzato ed è andato via tra gli applausi diretti alla conduttrice. Che ha aggiunto come nella vita basti l’educazione. Insomma, Orfeo cacciato da UeD ma con eleganza.