“Sei un cafone”. Uomini e Donne, la dama asfalta Gianni Sperti: sui social in pochi dalla parte dell’opinionista

Uomini e Donne, brutto colpo per Gianni Sperti: l’opinionista asfaltato in studio. Sono giorni molto pieni per il programma di Maria De Filippi. Da una parte la scelta di Brando che non arriva, dall’altra Ida Platano alle prese con i vari corteggiatori e il ritorno di Mario. E se dentro lo studio la situazione è calda, fuori non è da meno. L’intervista di una settimana fa di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza a Verissimo ha di fatto sollevato un putiferio, con le accuse di ricerca di visibilità che si susseguono.

E accuse sono piovute anche su un insospettabile: Ernesto. A differenza dei messaggi mandati e delle belle parole a Barbara, avrebbe occhi anche per altre dame. “Barbara ha reagito male alla notizia che Ernesto vuole uscire anche con altre persone ed è tornata al suo posto lasciandolo al centro da solo. Il cavaliere è un sostenitore dell’amore libero, ma la dama non lo accetta”.





Uomini e Donne, Aurora Tropea contro Gianni Sperti: “Cafone”

“Tra i due ci sono stati diversi confronti mentre gli altri ballavano”, raccontano le anticipazioni. Presto si arriverà ad una resa dei conti. Intanto Aurora Tropea ha attaccato Gianni con un gesto. La dama ha regalato un pupazzetto antistress all’opinionista. “Visto che quando si parla di me ti stressi, ti regalo un antistress. Vedi, ha pure il fisico come il tuo”.

Quando l’opinionista le ha risposto che non era affatto stressato, Aurora ha controbattuto con la seguente frecciatina: “Così fai meno il cattivo, meno il cafone con me“. Tantissimi i commenti: “Gianni imbarazzante, come sempre”, “Fategli curare l’odio che ha per questa donna, non si può guardare”, “Lui ha rotto, ma cosa ha contro questa donna?”, “Sperti odioso”, “Ci sarebbero altre persone con le quali prendersela”.

E ancora: “Gianni è l’esempio di chi bullizza senza avere timore delle conseguenze! Programma che lancia messaggi sbagliati, che promuove il bullismo e la maleducazione! La tv italiana e’ in mano a degli scellerati!”. Il pubblico, stavolta, sta con Aurora.