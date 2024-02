Tempo di nuovi dialoghi al Grande Fratello tra Beatrice e Garibaldi. E il pubblico è rimasto sorpreso soprattutto dalle parole di lei, che ha deciso di aprirsi in maniera netta nei confronti del coinquilino. Tutto è scaturito dalla scelta arrivata nella puntata in diretta del 21 febbraio, riguardante uno dei momenti più attesi per quanto concerne il reality show di Signorini.

Come è stato possibile ascoltare grazie alla diretta 24 ore su 24 del Grande Fratello, Beatrice e Garibaldi hanno avuto una conversazione molto interessante. E la Luzzi ha confessato che si sarebbe aspettata ben altro da Giuseppe. Lei ha deciso di essere sincera col bidello originario della Calabria. E andiamo a vedere insieme cosa è emerso dal discorso.

Grande Fratello, Beatrice a Garibaldi: “Da te non me l’aspettavo”

Nel corso della puntata del Grande Fratello, si è votato per mandare in ballottaggio alcuni concorrenti che potranno diventare il primo o la prima finalista della trasmissione. E tra questi c’è anche Beatrice. La quale si è un po’ infastidita perché Garibaldi le ha detto: “Sei contenta?“. Ma il tono utilizzato da Giuseppe non ha convinto la donna, che glielo ha detto in faccia.

Bea ha quindi esclamato: “Lo hai detto con un risolino beffardo, mi è arrivato questo. Ho detto di no ed è così”. E poi ha ammesso: “Io ci ho sperato che mi avresti scelta, pensa che ingenua“. Queste parole le ha praticamente sussurrate a Garibaldi, il quale ha risposto: “E come facevo a sceglierti Bea?“. A quel punto la medesima domanda l’ha posta alla Luzzi.

Quel : come facevo a scegliere te Bea,

con quel tono e a bassa voce a mi conferma l’idea che ho sempre avuto, lui fa quello che vuole il gruppo non quello che vorrebbe! #GrandeFratello #Beabaldi pic.twitter.com/puZ5rIgv57 — Giusep89 (@G_M_89) February 22, 2024

Giuseppe le ha chiesto: “Tu chi avresti scelto?”. E Beatrice ha affermato: “Non lo so, avrei fatto molta fatica. Non escludo che avrei scelto te“. Quindi, lei è parsa un po’ delusa ma allo stesso tempo ha fatto capire di provare ancora tenerezza nei confronti di lui.