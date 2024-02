Importante notizia su Mirko Brunetti, infatti nonostante non sia più un concorrente del Grande Fratello, si parla eccome di lui per via del rapporto con Perla. Ormai con l’ex fidanzata, che invece è ancora nel reality show di Signorini, sembrano essere tornati i tempi migliori grazie all’ultimo incontro che ha decretato il bellissimo bacio tra i due che ha incantato il pubblico.

Ma ora di Mirko Brunetti si è parlato per un altro motivo, che non ha prettamente a che fare col Grande Fratello, anche se inevitabilmente è coinvolto anche il programma di Canale 5. C’è stata una comunicazione sull’ex Temptation Island e in rete uno che conosce benissimo le dinamiche del gossip e della televisione ha deciso di attaccarlo duramente.

Mirko Brunetti, dopo il Grande Fratello va in un altro programma: è bufera

Dopo l’annuncio ufficiale su Mirko Brunetti, l’ex Grande Fratello è stato pesantemente criticato da Alessandro Rosica. Quest’ultimo è un esperto di gossip e tv conosciuto col nome di Investigatore social. Saputa la notizia, non ha perso tempo e in una sua Instagram story ha puntato il dito contro l’ex gieffino, che sarà ospite di un altro programma televisivo.

Mirko sarà uno degli ospiti del prossimo appuntamento di Verissimo, in onda sabato 24 febbraio alle ore 16.30. Silvia Toffanin ha deciso di invitarlo in studio, come confermato dalla pagina ufficiale della trasmissione: “La sua storia d’amore sta appassionando tutti: direttamente dalla casa del Grande Fratello, sabato alle 16.30 a Verissimo Mirko Brunetti”. Ma Rosica ha subito contestato la sua decisione e ha spiegato il motivo.

Se i fan di lui lo hanno acclamato, Rosica invece gli ha dato addosso: “Contratto su contratti, sponsor su sponsor. Ha cambiato subito idea appena ha visto i soldi, ma non eri ricco e non avevi bisogno di questo?”, aggiungendo anche l’emoticon raffigurante un pagliaccio. Quindi, lo ha apostrofato in questo modo seppur non scrivendolo apertamente, ma facendo parlare un’immagine.