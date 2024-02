Al Grande Fratello di nuovo protagonisti Mirko e Perla. Lui era rientrato per trascorrere qualche giorno nella casa con la ex, poi è uscito senza poter salutare nessuno. Hanno parlato tanto ma di fatto la quasi certezza del loro ritorno di fiamma si è avuta successivamente, dopo che l’ex protagonista di Temptation Island aveva già lasciato Cinecittà. Sono mesi che i “Perletti” fanno parlare di loro e anche se hanno un esercito di fan che non vede l’ora tornino insieme, ce ne sono altrettanti che poco credono a questa storia infinita.

Per esempio Anna Pettinelli, che nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 ha liquidato come ‘mezza schifezzetta’ la reunion di Mirko e Perla: “No, non mi convincono, sono molto scettica, adesso vi spiego perché. Io trovo che quando due persone si amano, hanno anche un atteggiamento fisico diverso. Tra loro c’è stato questo abbraccio e questo bacetto, che non era un bacio, era una mezza schifezzetta. Sì, si sono un po’ baciati, ma nulla di che. Quando due si ritrovano e – come dice Perla decidono di darsi una seconda possibilità – si divorano, non si danno il bacetto“.

GF, Mirko spiazza Signorini: “L’abbiamo fatto sotto le coperte”

Anche Raffaello Tonon ha detto la sua. Secondo l’ex GF Vip “più che due innamorati al Grande Fratello sembrano due personaggi dell’amor cortese“. Ma anche se il pubblico non l’ha visto, il bacio vero e passionale è scattato eccome tra i Perletti. Si è scoperto durante la puntata di mercoledì 22 febbraio.

Quando nella puntata precedente si sono rivisti ed è scattato un bacio a fior di labbra, molti l’hanno criticato accusandolo di aver messo poca passione in quel bacio tanto atteso. E addirittura di averlo programmato perché, secondo tanti utenti, non sarebbe realmente interessato alla sua ex e forse di nuovo compagna.

"il limone ce lo siamo dati sotto le coperte"

E mercoledì sera Alfonso Signorini è tornato sull’argomento quando è rimasto a dir poco stupito dalla confessione di Mirko nel bel mezzo della diretta. Forse stufo delle tante critiche e insinuazioni, Mirko ha rivelato cosa ha fatto sotto le coperte con Perla: “Il limone ce lo siamo dati sotto le coperte”. Boato in studio, con il conduttore a bocca aperta.