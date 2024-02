“Devi salutare tutti e uscire”. Grande Fratello 2023, concorrente costretto ad abbandonare il programma. Ecco chi è stato eliminato nella puntata di mercoledì 21 febbraio 2024. Un colpo di scena che nessuno si sarebbe mai aspettato ieri sera, questo c’è da dirlo. Dopo una puntata carica di pathos, Signorini arriva alle nomination e al televoto e da una notizia choc per alcuni concorrenti e tantissimi fan. In nomination c’era Beatrice Luzzi, Federico Massaro, Marco Maddaloni, Sergio D’Ottavi e Stefano Miele.

>> “Roba da vomito”. Grande Fratello, insulti choc contro Simona Tagli: social in rivolta

Ma prima di arrivare al televoto, la serata è passata attraverso vari confronti diretti tra i concorrenti. E durante l’ultima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli se le sono dette di santa ragione Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni. Ma anche Simona Tagli con Rosy Chin e Alessio Falsone. Insomma, una puntata davvero davvero intensa e con non poche criticità.





“Devi salutare tutti e uscire”. Grande Fratello, concorrente costretto ad abbandonare

Poi, piano piano si è arrivati al televoto e al momento terribile della serata. Infatti la puntata del Grande Fratello del 21 febbraio prevedeva un’eliminazione e chi sarà stato cacciato dalla casa tra Beatrice Luzzi, Federico Massaro, Marco Maddaloni, Sergio D’Ottavi e Stefano Miele? Ad andarsene è proprio quest’ultimo: le percentuali di voto sono state determinate dal pubblico in risposta alla domanda: chi desideri salvare?

E chiaramente al primo posto c’è sempre lei, Beatrice Luzzi. E mentre tutti si aspettavano un’eliminazione di Sergio D’ottavi (votato al 16%), il colpo di scena è arrivato anche per lui: Stefano (votato solo dal 13%). Questa la classifica del televoto dell’ultima puntata: Beatrice Luzzi 27%; Marco Maddaloni 24%; Federico Massaro 20%; Sergio D’Ottavi 16%; Stefano Miele 13%.

Poi si è passati alle nomination per la finale. Ad avere avuto la meglio sono stati Beatrice, Grecia, Massimiliano e Rosy: uno di loro sarà il primo finalista e verrà annunciato nella prossima puntata in programma per lunedì 26 febbraio. Non ci resta che attendere e vedere chi se ne va in finale tra questi veterani!

Leggi anche: “Non ci possiamo credere”. Monia e il fratello di Greta insieme dopo il Grande Fratello, è già gesto eclatante