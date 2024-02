Monia La Ferrera, il Grande Fratello ha portato l’amore. Ovviamente non con Massimiliano Varrese, l’ex con cui si pensava ci potesse essere un ritorno di fiamma. Il colpo di scena è arrivato nel corso della 36esima puntata del reality show, quando in diretta Rebecca Staffelli ha rivelato che l’ex concorrente e Josh Rossetti, il fratello di Greta, hanno iniziato a frequentarsi. Ha infatti raccontato a pubblico e a Signorini che Monia è stata pizzicata in compagnia di un uomo per le strade di Monza.

Non uno sconosciuto, ma il fratello di un’altra concorrente e attuale inquilina della casa. Quindi, su insistenza del conduttore, ha tirato fuori il nome di Josh e lei, a sorpresa, ha confermato lo scoop. Signorini è rimasto scioccato perché convinto che ci fosse ancora qualcosa con Varrese ma Monia ha specificato che aveva chiuso prima di uscire. “Ci siamo conosciuti al Grande Fratello”, ha poi raccontato a proposito di Josh, anche se non si aspettava di essere subito scoperta.

Monia e il fratello di Greta, arriva il tatuaggio

Confermata anche nella diretta del Grande Fratello la nuova relazione con il fratello di Greta, nelle ore successive lui ha voluto chiarire che la frequentazione con Monia è reale e non inventata, come hanno invece ipotizzato subito alcuni utenti del web. E a quanto pare procede a gonfie vele.

In questi giorni sono state diverse le Storie Instagram insieme per ufficializzare la loro relazione e, al fine di mettere a tacere le voci, Monia ha condiviso un selfie con Josh con questa frase sotto: “Oltre tutto e tutti“. Non è finita qui perché l’ultima foto riguarda un gesto eclatante di lui.

ma che paura questi tatuaggi di coppia dopo nemmeno un mese di frequentazione è proprio un vizio di famiglia allora https://t.co/zu6jOzdUzQ — sasi🪁 (@p0liedrico) February 21, 2024

Si è fatto un nuovo tatuaggio dedicato proprio a Monia: si è inciso dietro l’orecchio la data 29.01.2024, giorno in cui lei, eliminata dal Grande Fratello, lo ha conosciuto “Io sulla tua pelle ci passo la vita. 29”, la didascalia del post. Nemmeno a dirlo, la velocità con cui Josh ha voluto omaggiare la compagna con un tatuaggio ha scatenato il popolo della rete, che non ha dimenticato il tattoo che la sorella Greta fece con Mirko dopo Temptation Island.