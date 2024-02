Nella serata del 21 febbraio ci sarà la nuova puntata in diretta del Grande Fratello. E i fari saranno puntati soprattutto su Greta, che non potrà mai dimenticare ciò che vivrà tra poche ore. La volta precedente i protagonisti sono stati soprattutto Mirko e Perla, che si sono baciati facendo impazzire il pubblico. Ora sarà l’altra ex Temptation Island a rubare la scena.

Ma non sarà ovviamente l’unico accadimento del Grande Fratello. Oltre che di Greta, della quale vi parleremo a brevissimo, Signorini si occuperà di Federico. Infatti, il giovane ha avuto una crisi emotiva perché non ha accettato la nomination e ha accusato gli altri di non essere considerato umanamente. Occhio anche ad altri due protagonisti, Marco e Beatrice.

Grande Fratello, sorpresa in arrivo per Greta: si piangerà sicuramente

Una vera e propria sorpresa ha organizzato il Grande Fratello per Greta, che potrà incontrare delle persone speciali. Spazio anche al confronto tra Beatrice e Maddaloni e attenzione anche ai possibili scontri tra Simona con Rosy Chin e Alessio. Ci saranno critiche anche per Grecia per la sua cucina, inoltre scopriremo chi uscirà tra Beatrice, Sergio, Stefano, Federico e Maddaloni.

Greta Rossetti sarà chiamata da Alfonso Signorini e invitata ad attendere una magnifica sorpresa. Il regalo sarà l’incontro con due suoi parenti molto stretti, che la renderanno estremamente felice. Infatti, l’ex tentatrice di Temptation Island avrà l’opportunità di abbracciare finalmente sua nonna e suo nonno, con l’uomo che farà anche divertire gli altri concorrenti.

Ovviamente bisognerà attendere la puntata per vedere cosa ci riserverà questa sorpresa, anche se sicuramente ci saranno momenti non solo divertenti ma anche molto emozionanti.