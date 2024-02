Un Varrese così deciso al Grande Fratello non si era mai visto. Ha confidato tutto a Maddaloni. Varrese ha dichiarato di avere un obiettivo ben preciso, e per raggiungerlo è pronto a tutto, ad usare fino all’ultimo granello di forza. Per Massimiliano non sono stati giorni facili, accusato di avere ordito un piano per far fuori dal gioco Beatrice Luzzi, la vera protagonista di questa edizione. Il loro rapporto è stato sempre caratterizzato da alti e bassi, grandi scontri, ma anche teneri avvicinamenti.

I due si temono, ma per molti versi si ammirano anche. Uno degli ultimi video su loro due sta facendo parecchio discutere. Nel dettaglio si tratta di quello in cui Massimiliano prende in braccio Beatrice. Una scena che non era piaciuta al pubblico che aveva bollato Varrese come falso. Molti, infatti, avevano sottolineato già in altre occasioni si fosse mosso con fini strategici.





Grande Fratello, Varrese a Maddaloni: vorrei riunire la mia famiglia

“Ha ancora la lingua Varrese??? Chiedo x un amico. Falsissimo e crede di ripulirsi così?? Io non dimentico e non dimentico neanche che dopo questi momenti l’ha “accoltellata” alle spalle sempre!!!”. Quello che succederà lo sapremo presto. Intanto, parlando della sua vita personale, Varrese ha spiegato: “Il mio sogno è sempre lo stesso: riunire la mia famiglia”.

Poi ha aggiunto: “Anche perché vedendo Mirko e Perla mi sono reso conto che noi non abbiamo mai affrontato alcuni argomenti in un modo diverso”. Maddaloni se n’è uscito con un sorriso ma il pubblico sui social non ha avuto troppa simpatia per questa uscita di Varrese. “Maddaloni, il mago delle coppie scoppiate. Ridicoli, il guru la dentro ci ha provato anche con le sedie e ora spara un’altra cavolata, sperando che la sua ex mandi un aereo con su scritto, a bugiardo”.

E ancora: “Caro Massimiliano però per poter ambire a questo sogno dovresti migliorare molti aspetti del tuo carattere. Perché veramente in questo programma hai fatto uscire tutto quello che non dovrebbe essere una persona uomo o donna che sia”.