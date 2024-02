Si preannuncia incandescente la puntata del 21 febbraio del Grande Fratello. Occhi puntati su Rosy Chin, che ha fatto una dichiarazione su Simona Tagli che sta già creando delle immense polemiche. Finora, come ricostruito dal sito Isa e Chia, colei che ha protestato dentro la casa nei confronti del comportamento della food blogger è stata unicamente Beatrice.

Quest’ultima ne ha parlato con Stefano e ha ammesso che è insopportabile il gesto della coinquilina. Al Grande Fratello Rosy Chin sembra però non accontentarsi di quanto fatto finora e sarebbe pronta a fare altro contro Simona Tagli. L’attrice di Vivere ha esclamato: “Il pezzo di Rosy per 30 secondi ci può stare, è divertente e tutto, tirato per le lunghe diventa cattiveria, no?”.

Grande Fratello, Rosy Chin contro Simona Tagli: “Ora devo fare un’altra cosa”

Bea ha concluso così il suo pensiero: “Diventa un po’ troppo, mancanza di rispetto proprio per l’essere umano non per la persona. Lo comincio a dire, ogni tanto qui c’è proprio mancanza di pietà”. Il riferimento è alla caricatura, fatta durante la scorsa diretta del Grande Fratello, di Rosy Chin nei confronti di Simona Tagli. Ha imitato infatti in maniera esagerata le mosse della conduttrice.

Ma Rosy, dialogando con gli altri inquilini suoi amici tra cui Anita e Perla, ha annunciato di voler regalare il bis nella serata del 21 febbraio: “Aspetta aspetta, manca ancora il secondo appuntamento. Devo finirlo perché se permetti ho fatto solo il pre, un assaggino, devo chiudere in bellezza perché o si chiude o si chiude. Ma vedrai, preparati”. E la food blogger ha rifatto la scena anche durante un confessionale.

Bea sulla sceneggiata fatta da Rosy durante la nomination



Bea: -“Anche il pezzo di Rosy, che per trenta secondi ci può stare, tirata alla lunga così diventa un po’ cattiveria.

Ogni tanto c’è proprio mancanza di pietà.



HA RAGGGIONE #grandefratello #gfpic.twitter.com/roYQ1NOOI1 — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) February 20, 2024

Quindi a Rosy non è bastato fare quella scenetta patetica dell’altro giorno, lei stasera vuole riproporre la presa in giro a Simona davanti a tutti.🥶



Che vergogna, ci fosse del comico in mezzo sarebbe comprensibile.#grandefratello pic.twitter.com/YQ678T6yMM — Madrebeatrix (@bugsbunnyera) February 21, 2024

Tralasciando la scenetta imbarazzante nuovamente riproposta…

MA PARLA DI LEI?



Simona non si nasconde proprio dietro nulla cara mia quella sei tu.#grandefratello pic.twitter.com/oXcVXfY2bs — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) February 20, 2024

Infatti, il pubblico che già si era lamentato l’altra volta ha continuato ad attaccare Rosy Chin sui social: “Scenetta patetica, stasera vuole riproporre la presa in giro a Simona davanti a tutti. Che vergogna“, “Scenetta imbarazzante nuovamente riproposta”.