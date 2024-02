Il Grande Fratello è ancora in onda e no, né chiuderà in anticipo né andrà in pausa per un anno con tanto di cambio di conduzione. Queste sono le voci che circolano in questi giorni, con qualcuno che ha ipotizzato una chiusura anticipata della trasmissione a marzo anziché aprile. Ma a smentire i rumor ci ha pensato il padrone di casa che, durante l’ultima diretta, ha risposto a tono e messo a tacere tutti con uno scambio di battute in studio con l’opinionista, Cesara Buonamici.

“Questa è una serata piena di emozioni, ma questo l’avrete capito già amici. Diciamo che è un po’ un ottovolante, è un po’ il nostro San Valentino, esatto. Siamo arrivati alla 37esima puntata di questa edizione e voglio dire che ce ne aspettano molte altre, ma molte, molte altre”, ha esordito Alfonso Signorini sul suo Grande Fratello.

“Un po’ come dicevano gli antichi, Hic manebimus optime, che significa qui staremo benissimo. E infatti qui noi rimaniamo e ci stiamo anche benissimo. Se ne facessero una ragione. E ora continuiamo a parlare di flirt e seduzione“, ha poi troncato il conduttore per dare avvio alla puntata. Appurato che il GF non chiuderà, c’è chi però chiede chiarimenti sull’atteggiamento di alcuni concorrenti come Grecia Colmenares.

L’attrice di origine venezuelana, infatti, è stata sorpresa più volte a fare incetta di prodotti alimentari, tra biscotti, patatine e addirittura vestiti e i gioielli offerti dagli sponsor del reality per poi nascondere tutto sotto il letto. Ogni tanto va a dare un’occhiata e lei stessa aveva ammesso che cambia ogni volta che arriva qualcosa di nuovo, per “allungare” la loro consumazione rispetto alla scadenza.

Ma ovvio ….ogni tanto è meglio dare uno sguardo alla data di scadenza !!!

Se non esce subito rischia di portar fuori il “bottino" scaduto😂😂Dove sparisce il cibo? 🤭🤭 #GrandeFratello pic.twitter.com/UNmToiio1d — Mony Orchidea (@MonyOrchidea) February 20, 2024

Un ‘furto’ reiterato che però resta ancora senza spiegazione: per quale motivo Grecia nasconde il cibo e tutto il resto? Cosa c’è dietro questo suo gesto? Qualche tempo fa la concorrente aveva detto che raccoglieva tutta la roba utilizzata nella casa per il suo fan club ma, secondo molti, il suo comportamento non è corretto e andrebbe richiamata dalla produzione. Succederà?