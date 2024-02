“Devo confessare una cosa”, Mirko Brunetti rompe il silenzio e stavolta lo fa sui social. Il ragazzo, dopo essere uscito per la secondo volta dal Grande Fratello 2023, affida le sue parole a Instagram e il messaggio è chiaramente per Perla. C’è da dire che durante la diretta di lunedì sera, è finalmente accaduto ciò che molti fan attendevano con ansia: Mirko Brunetti e Perla Vatiero, noti come i “Perletti”, hanno ufficialmente riacceso la loro storia d’amore.

>> “Greta, adesso basta!”. Grande Fratello, Maddaloni e Perla convinti: ha passato il segno

Così, dopo aver trascorso del tempo insieme nella casa, Mirko ha dichiarato di essere ancora innamorato di Perla, culminando il momento con un bacio tanto atteso dai sostenitori della coppia. Questo gesto ha confermato il sostegno e la speranza dei fan nella riconciliazione dei due ex concorrenti, già noti per la loro partecipazione a Temptation Island.





“Devo confessare una cosa”, Mirko Brunetti rompe il silenzio

Ora, dopo qualche ora dalla diretta e in attesa dell’altra in onda stasera, Mirko Brunetti è tornato sui social per la prima volta dopo il riavvicinamento con Perla Vatiero, rompendo finalmente il silenzio riguardo al ritorno della loro relazione. In questi giorni i fan sono ansiosi di sapere cosa riserverà il futuro per i Perletti una volta che Perla lascerà definitivamente la casa del Grande Fratello per riunirsi a Mirko.

Tuttavia, è evidente che entrambi sono determinati a dare una seconda possibilità alla loro storia e riprendere da dove avevano interrotto. Il ragazzo sui social allora scrive: “Mi sono preso i miei tempi e me li prenderò ancora. Ho tutelato ciò che avevo dentro e lo farò ancora. Ho rispettato me stesso e mi sono ascoltato con la pazienza di chi stavolta non voleva azzardare”.

E ancora Mirko Brunetti: “Mi sono rifugiato dietro alla razionalità per proteggermi dalle situazioni e dal momento, sono riuscito a spogliarmi delle mie paure, delle mie debolezze e finalmente mi sono sentito libero… ascoltando il cuore”. Non ci resta che attendere cosa succederà tra di loro, con la forte speranza dei fan dei Perletti che sognano il loro futuro insieme, proprio come è stato in passato.

Leggi anche: “Ora posso dirvelo”. Grande Fratello, Mirko e Perla affossati. Signorini fa rivelazioni bomba sui due