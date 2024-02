Al Grande Fratello è tornata l’infinita storia tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Le ultime news vedono l’ex coppia molto tormentata. Forse i due hanno capito di essere ancora innamorata e quindi vuole provare a ricominciare. Da “Temptation Island” fino al “Grande Fratello”: Mirko e Perla hanno vissuto alti e bassi nella loro relazione, bruscamente interrotta dal rapporto avuto dal ragazzo con Greta Rossetti durante Temptation Island.

Al Grande Fratello sembra che l’amore tra Mirko e Perla sia sbocciato una seconda volta. “In questi giorni abbiamo affrontato vari discorsi – ha detto perla in diretta -, c’era tanta confusione tra di noi perché siamo stati distanti. Abbiamo capito che il sentimento non è mai svanito”.

Alfonso Signorini ha poi fatto intervenire Mirko Brunetti: “Il sentimento che ci lega è veramente profondo – ha spiegato il ragazzo rientrato solo per salutare Perla -. Se è bene o amore? Per le sensazioni che ho vissuto è ancora amore”. “L’amore tra di noi non è mai finito – ha quindi ribadito Perla -, sembra che la nostra storia non abbia mai avuto una fine”. Dopo l’eliminazione e alcuni confronti, il Grande Fratello ha deciso di far rientrare Mirko in qualità di ospite.

Dopo appena tre giorni l’ex volto di temptation island è stato richiamato in confessionale per poi essere allontanato senza dargli la possibilità di salutare Perla. Durante l’incontro dell’altra sera in tanti hanno chiesto il bacio, ma Mirko Brunetti si è tirato indietro e questo ha insospettito i telespettatori e lo stesso Alfonso Signorini, che ospite a Pomeriggio 5 ha commentato.

"Il pubblico ha diritto di chiedere il bacio tra Mirko e Perla"



Alfonso Signorini a #Pomeriggio5 parlando della puntata di ieri del #GrandeFratello pic.twitter.com/t3jGOCPQKf — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 20, 2024

“Lo farò quando saremo da soli”, ha detto Mirko, dopo aver negato ogni avvicinamento di Perla durante i giorni di permanenza nel suo ruolo di ospite speciale nella casa del Grande Fratello.”Mi veniva da ridere quando Mirko, ieri sera, diceva che non avrebbe baciato Perla nonostante il pubblico lo chiedesse perché quel momento era solo loro e lo avrebbe vissuto lontano dalle telecamere. D’accordo, ma è anche vero che il pubblico ha diritto di chiedere il bacio”, ha commentato Signorni.