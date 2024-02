Grande Fratello, nessuna eliminazione durante la puntata di ieri 19 febbraio. Cinque, invece, le persone finite in nomination: tra loro, per l’ennesima volta, Beatrice Luzzi. Beatrice che fuori dalla Casa è amatissima e in favore del quale ha parlato, nel corso di un’intervista a Fanpage.it, anche l’ex chiedendo per lei maggiore tutela. “Che ci sia il branco lo ha riconosciuto lo stesso Signorini. Non lo dico io, lo hanno detto loro in tutti i modi. Vedere persone, comprese quelle che non le sono ostili come Vittorio, applaudire contro di lei è il segno del branco”.

E ancora: “La dinamica è antichissima: c’è paura del più forte. Beatrice rappresenta queste cose qua, sta emergendo come la persona che tira fuori i temi sociali di tutti i giorni e li nobilita perché è dalla parte degli ultimi. È diventata un fenomeno sociale”. Nella puntata di ieri, a nominare Beatrice è stata tra gli altri Letizia.





Grande Fratello, scontro tra Beatrice e Letizia dopo la nomination

Letizia che ha provato a giustificarsi con Beatrice dicendo: “Ho mandato te in nomination perché sei la più forte”. Scusa che non è servita a placare gli animi. Dice Bea: “Che cosa vuoi? Che ti perdoni? Mi dispiace ma non lo farò, non ti perdono”. Aggiungendo poi: “Ti ripeto, sei molto legata a quelle quattro, cinque persone, perché vi siete permessi sempre di nominare me e non farvi mai le scarpe l’uno con l’altro”.

Letizia poi se n’è andata ma è stata presa di mira sui social: “Letilagna lecca il c** alle persone giuste. Nel branco con molti appena parla. Ma è più facile votare Bea capito. Dopo la figura di merda della scorsa puntata pure, la vota. Ah come riderò quando le maschere cadranno e dovranno votarsi tra loro”, si legge su X. Intanto non solo scontri.

BEA A LETILAGNA: "ti ripeto, sei molto legata a quelle quattro, cinque persone, perchè vi siete permessi sempre di nominare me e non farvi mai le scarpe l'uno con l'altro"

E staccano.



MADRE FINISCE IL BRANCO.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥#GrandeFratello pic.twitter.com/UPE0jyQE7K — 🤍💙 (@Esticactus1) February 20, 2024

Durante la puntata di ieri anche momenti emozionati. Nel corso della serata ha fatto il suo ingresso nella casa Giuseppe Garibaldi, dopo il malore per il quale si è dovuto allontanare per sottoporsi a degli accertamenti. E non sono mancate sorprese. Su tutte la più emozionante è stata quella riservata a Stefano Miele, che ha incontrato sua madre Carla.