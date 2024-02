“Campione d’Italia e del mondo”. Lutto nel calcio, morto lo storico leader della Serie A

Lutto nel mondo del calcio italiano, il famoso sportivo stroncato da un infarto. L’uomo aveva giocato nell’Inter e per questo era molto amato dai tifosi nero-azzurri. A confermare la notizia è la compagna tramite un comunicato affermando che è morto “improvvisamente e inaspettatamente” nella notte per un arresto cardiaco. La sua morte tra l’altro arriva arriva a meno di due mesi da quella di un altro campione immortale: Franz Beckenbauer, che ha allenato la Germania Ovest fino al trionfo del 1990 e ha vinto il torneo anche come giocatore.

Proprio quel Bayern ha twittato: “L’FC Bayern è estremamente addolorato per l’improvvisa scomparsa di Andreas Brehme. Estendiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Andreas sarà per sempre nei nostri cuori, come vincitore della Coppa del Mondo e, soprattutto, come persona molto speciale. Farà per sempre parte della famiglia dell’FC Bayern. Riposa in pace, Andi!”.





Lutto nel mondo del calcio italiano

Proprio così, è morto Andreas Brehme, autore del gol che valse alla Germania Ovest la Coppa del Mondo del 1990. L’uomo è deceduto all’età di 63 anni. La compagna Susanne Schaefer, come dicevamo, ha confermato la notizia in un comunicato. Brehme ha giocato per club come il Kaiserslautern, il Bayern Monaco e l’Inter, e ha vinto 86 caps per la Germania Ovest e la Germania.

L’#Inter questa sera scenderà in campo con il lutto al braccio in ricordo di Andreas #Brehme. #InterAtletico pic.twitter.com/HeGIxAeLAF — Fabrizio Biasin (@FBiasin) February 20, 2024

È diventato allenatore, in particolare con il Kaiserslautern, dal 2000 al 2006. Il difensore ha fatto parte della squadra della Germania Ovest che ha perso la finale della Coppa del Mondo 1986 contro l’Argentina e ha segnato il rigore all’85° minuto che ha deciso la finale quando le squadre si sono incontrate nuovamente quattro anni dopo nella finale in Italia.

Non posso credere che sia venuto a mancare, a soli 63 anni, Andreas #Brehme, eccelso Campione dell'#Inter, d'Italia, di #Germania e del Mondo e amico meraviglioso.

R.I.P.🙏 pic.twitter.com/K7SwgFdCGM — Gian Luca Rossi (@gianlucarossitv) February 20, 2024

Anche il Kaiserslautern ha reso omaggio all’ex terzino sinistro, dicendo: “Ha indossato la maglia dei Red Devils per un totale di 10 anni ed è diventato campione di Germania e vincitore della Coppa di Germania con l’FCK. Nel 1990 ha portato la nazionale tedesca al titolo di campione del mondo con un suo rigore ed è diventato una leggenda del calcio. La famiglia dell’FCK è in profondo lutto”.

Leggi anche: “Siamo devastati”. Tragedia nello sport, morta la campionessa 23enne: malore durante gli allenamenti