Lo sport è sotto choc dopo la notizia della morte della campionessa. Ventitré anni appena, è stata colpita da un infarto mentre si allenava. A quanto si apprende la ragazza avrebbe accusato un malore, perdendo immediatamente in sensi. Soccorsa da un medico che era al campo dall’allenamento è stata sottoposta a massaggio cardiaco fino all’arrivo dell’ambulanza. Neppure l’intervento repentino è riuscito a salvarle la vita: è morta pochi giorni dopo nel reparto di terapia intensiva.

Sotto choc il fidanzato che con la campionessa faceva coppia fissa dall’età di 13 anni. Il suo dolore affidato ad un messaggio social. “So solo che non ti dirò mai addio, non voglio che tu ti separi mai da me, perché sei stata la cosa più importante in questi quasi 10 anni che siamo stati insieme – si legge sui social – Voglio continuare ad averti vicino”.





Morta Alba Cebrian, 23enne promessa dell’atletica spagnola

“Non riesco a capire anche come sia potuto succederti così presto, ti amo davvero, ho bisogno di te, per favore non andare e non lasciarmi solo”. Alba Cebrian, atleta spagnola era una mezzofondista, esperta dei 1.500 e dei 3.000 metri con ostacoli ed era considerata una delle grandi promesse dell’atletica leggera. La tragedia si è consumata sulla pista di atletica La Vall d’Uixó di Castellón.

Il Club di Atletica Celtíberas di Soria ha comunicato la triste notizia sui social network: “Tutti noi che formiamo questo club siamo devastati nel dover annunciare la morte della nostra collega Alba Cebrián Chiva. Ci uniamo a tutta la sua famiglia in questi momenti dolorosi. Ti ricorderemo sempre Alba”. Messagigo anche dal Il Playas de Castellón, uno dei più grandi club di atletica spagnola.

“Siamo spiacenti di informarvi che Alba Cebrián non ce l’ha fatta. Alba era una frequentatrice fissa delle nostre piste a Castelló, dove la vedevamo sempre con il sorriso sulle labbra. Ti ricorderemo sempre Alba”. E dalla federazione spagnola: “Giornata di lutto per l’atletica spagnola. Le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Alba Cebrián, al suo club e ai colleghi del Club Atletismo Celtíberas de Soria e a tutta la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana”.