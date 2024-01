A Uomini e Donne un’altra puntata in larga parte dedicata a Ida Platano. Dopo la scelta di Cristian, che con Valentina martedì 23 gennaio ha fatto emozionare e commuovere fino alle lacrime tutto lo studio, sono rimasti la ex dama e Brando. E non si hanno notizie certe di una loro scelta, segno che ancora non sono pronti a chiudere il loro percorso nella trasmissione di Maria De Filippi.

I fan in realtà sono convinti che in fondo Ida Platano abbia già deciso di chiedere a Mario di uscire con lei dallo studio. Ad oggi sembra infatti il suo corteggiatore preferito nonostante ci siano sempre alti e bassi. È successo anche in questa ultima puntata, a partire dall’esterna. Esterna dove Mario le ha regalato una t-shirt con la loro foto e chiesto di spegnere le telecamere per rivelarle un fatto privato.

Leggi anche: “Questione di soldi”. Manuela Carriero, ecco il vero motivo dell’addio a Uomini e Donne





UeD, altra uscita di scena: “Mi faccio da parte, voglio andare via”

Sembrava andare tutto alla grande quando lei si è innervosita e lasciato in lacrime l’esterna. Il motivo? Mario ha palesato la sua intenzione di andare via per lavoro e lei ha sentito che non vedeva l’ora di andarsene. Scoppiata l’ennesima lite, in studio è tornato il sereno quando lui mostra il tatuaggio fatto in suo onore.

Si è tatuato il nome Ida sull’avambraccio, poi l’ha abbracciata forte. In tutto questo c’era Ernesto, altro corteggiatore che sembrava tra i preferiti di Ida, che tentava di farsi notare. Anche Maria è intervenuta facendo presente che stava parlando nel momento in cui è andato in scena il Mario show.

E proprio per questo, dopo aver visto Ida urlare contro Mario per poi ritrovarsi tra le sue braccia a stretto giro, Ernesto ha annunciato la sua uscita di scena: “Dopo quello che è successo con Mario mi sono freddato – spiega – Capisco che non c’è empatia tra noi, dunque preferisco farmi da parte. Non penso di voler continuare e vorrei andare via”.