Manuela Carriero, dopo Temptation Island a Uomini e Donne. Non più ormai, perché è già passato qualche mese dal suo ritiro improvviso. Tronista a inizio stagione insieme a Brando e Cristian, a sorpresa ha deciso di abbandonare lo studio senza scegliere nessuno. Non essendo riuscita a instaurare con i suoi corteggiatori un legame forte o comunque qualcosa per cui scattasse qualcosa di più durante la conoscenza, ha preferito salutare tutti.

È uscita dunque da single dalla trasmissione di Maria De Filippi. Ha ringraziato la padrona di casa e si è diretta dietro le quinte senza più riapparire in quello studio. Chiaramente questa scelta di abbandonare il programma a un mese dall’inizio del trono ha subito scatenato polemiche in rete: per molti c’era qualcosa in ballo, per esempio un suo ingresso al Grande Fratello ma questa voce è stata smentita dai fatti.

Manuela Carriero, il vero motivo dell’addio a Uomini e Donne

E solo ora, mesi dopo, Manuela Carriero parla apertamente di cosa l’ha portata a lasciare Uomini e Donne. Intervistata da Fanpage, la ex tronista ha rivelato il vero motivo, parlando di “condizioni economiche non convenienti”. Un risvolto, questo, che tra le tante voci circolate nessuno aveva ipotizzato. E poi: “Non sono stata io a iscrivermi. Sono stati loro a chiamarmi. L’ho vissuta male. Non potevo andare al lavoro”.

“Sono store manager in un negozio nel centro di Roma e lavoro sui social. Non potrei mai fare solo l’influencer perché se non esco di casa vado in depressione. Lavorando per un negozio molto frequentato ed essendo a stretto contatto con il pubblico, mi fu chiesto di interrompere per qualche mese. Così mi misi in aspettativa. Per questo volevo velocizzare il mio percorso”, ha continuato Manuela.

E aggiunge che, senza entrare nel dettaglio, “tra lavoro e sponsorizzazioni guadagno più che con il rimborso spese che c’è sul trono. Non mi sarebbe convenuto restare tanti mesi ma ero spinta dal desiderio di trovare l’amore”. E il GF di cui tanto si parlava? Qualcosa di vero c’era: “È stata l’agenzia che voleva spingermi a entrare perché in quel momento stavano cercando nuovi concorrenti, tra cui una ragazza single. Mi è stato detto che erano interessati per il profilo, in quanto single e per il mio percorso a Uomini e Donne. Ma il cast non mi faceva nemmeno impazzire”.