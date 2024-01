Uomini e Donne, è arrivata la prima scelta del trono classico: Cristian ha scelto quella che potrebbe essere la compagna della sua vita. Diversamente da tante altre stavolta la scelta è andata in scena in modo diverso: ci sono stati i petali in studio come da tradizione ma il percorso che ha portato alla conclusione è stato molto diverso. Tutto è iniziato con il tronista che ha fatto recapitare alla corteggiatrice un pacco dalla redazione e una macchina ad aspettare che fosse pronta.

Nel pacco c’era un bell’abito elegante. Quindi la corteggiatrice è stata accompagnata presso una villa in cui il tronista aveva organizzato una cena elegante e romantica. Poi l’ha portata nello studio di Uomini e Donne, deserto, ed ha proiettato un video dei loro momenti migliori. Ad un certo punto è uscita la scritta: “La mia scelta sei tu”.





Uomini e Donne, Valentina è la scelta di Cristian

E lei è scoppiata in lacrime. Per Valentina e Cristian è iniziata una nuova favola. Dopo la dichiarazione in solitaria la coppia è entrata in studio. La prima scelta della nuova stagione ha scatenato i commenti, alcuni positivi altri meno. Si legge: “Lei si vede che ci tiene molto, lui davvero un grande bho. Lacrime esagerate perchè tutto questo sentimento durante il percorso nessuno l’ha mai visto”.

E ancora: “A sto punto mi chiedo, cosa abbiamo visto durante questi mesi?”. Scrive invece un altro utente: “Per me ha fatto una scelta di ripiego. A lui piaceva Virginia, ma visto che è una che le tiene testa ha preferito cosí. Eppoi è stato obbligato era rimasta solo Valentina”. La maggior parte dei commenti sono però ultra positivi.

“Bellissimi, non so come facevate a tifare Virginia. Palesemente non andavano d’accordo. Volete solo amori tossici ai giorni di oggi? Se fila tutto liscio come l’olio perché le cose sono sane li definite noiose? Boh e comunque anche colpa di Virginia e i suoi comportamenti”.