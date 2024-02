“Signorini glielo dirà stasera”. Grande Fratello, Beatrice Luzzi non sa ancora niente, ma stasera molto probabilmente riceverà una grande notizia in diretta. Il 26 febbraio infatti, su Canale 5, andrà in onda la nuova diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Proprio Beatrice, in queste ultime ore ha avuto un confronto accesso, ma anche pacificatore, con uno dei personaggi con cui ha legato di più (ma che l’hanno anche più ferita).

Parliamo di Giuseppe Garibaldi che ha voluto fare due chiacchiere con quella che all’inizio del reality era la sua più grande attrazione. I due hanno iniziato a parlare facendo salire un po’ di tensione nell’aria. Beatrice infatti le ha detto, col cuore in mano: “Sai che c’è che mi frena tanto? Un po’ la paura delle incursioni delle amiche, che dicono che ti manipolo, e un po’ il fatto che in varie occasioni ho notato da parte tua una forma di diffidenza. O comunque un’idea di me un po’ negativa.





“Signorini glielo dirà stasera”. Grande Fratello, Beatrice Luzzi lo scoprirà così

Finché sento quella non so da dove ripartire. Finché sento che tu pensi tutto quello che hai detto, da dove ripartiamo?”. Giuseppe Garibaldi, serafico, ha voluto rispondere a Beatrice Luzzi con un semplice: “Ci sarà modo”. Parole dure, seguite da poche altre, che lasciano intendere che per il collaboratore scolastico le cose non sono ancora tutte risolte. C’è da dire che l’attrice continua a essere una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello.

In tanti infatti dicono che potrebbe essere una delle papabili vincitrici. Non solo, nelle prossime ore per lei potrebbe arrivare una grande gioia. Ed ad annunciarla potrebbe essere proprio Alfonso Signorini in persona. Per chi non lo sapesse infatti, nel corso della diretta verrà eletto il primo finalista di questa edizione e l’attrice, secondo i sondaggi, è in testa con percentuali bulgare.

Al televoto ci sono quattro concorrenti: Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Rosy Chin. Il più votato sarà il primo finalista ottenendo così l’immunità dal televoto fino all’ultima puntata. E come dicevamo, i sondaggi sembrerebbero essere piuttosto chiari: Beatrice Luzzi prima finalista. Ma staremo a vedere chiaramente.

