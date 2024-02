Grande Fratello, scenata di gelosia inaspettata da parte di Perla nei confronti di un concorrente della Casa. Pubblico perplesso: “Chissà Mirko adesso che dice?”. Ci sono novità importanti che arrivano in queste ore dal loft di Cinecittà. Nuove dinamiche in corso. E ancora una volta al centro c’è la bella Vatiero, uno dei personaggi top di questa edizione del reality. Ci sono immagini che non sono andate ancora in onda, ma che non sono sfuggite agli appassionati del Gf. La breve clip è stata estrapolata dalla diretta h24 su Mediaset Infinity e già messa on line, sul social X. Sono sequenze che hanno suscitato subito reazioni, commenti e diverse interpretazioni. Vediamo tutto di seguito.

Cosa sta succedendo a Perla? Se lo chiedono un po’ preoccupati i “Perletti”, come si chiamano i fan della coppia Perla-Mirko. La ragazza di Agri sembra essersi chiarita finalmente con il suo ex che adesso la sta attendendo fuori per iniziare (di nuovo) un percorso di vita insieme. Lui rientrato brevemente nei giorni scorsi nella casa più spiata d’Italia aveva rivelato alla sua amata di essere geloso di Alessio. Lei però lo aveva rassicurato, spiegando che con il giovane aspirante allenatore di calcio c’è solo una amicizia. Sembrava tutto chiarito. Ora c’è dell’altro.

“Perla che fai?”. Scenata di gelosia verso un altro concorrente del Gf. Il pubblico perplesso: “Ha dimenticato Mirko”

Scenata di gelosia poco fa in cucina da parte di Perla nei confronti di Sergio, “colpevole” di dedicare le sue uniche attenzioni a Greta. Il surfsita era impegnato in quel momento a scambiarsi alcune coccole con l’influencer milanese. Tra i due si sa ormai che c’è del tenero. Vatiero in cucina ha messo in mostra il suo malessere canticchiando il ritornello della canzone “La partita di pallone” (“perché perché la domenica mi lascia sempre sola…”), dopodiché, senza usare troppi giri di parole, è andata dritta al punto.

“Oh comunque mi avete rotto io sono gelosa, a me non mi coccola non mi c**a appena vede a te” , ha esordito Perla. Sergio allora ha risposto: “Alla fine lei è più coccolosa”, riferendosi a Greta. E ancora Perla: “Tu la coccoli dalla mattina alla sera io ho più bisogno di coccole”. C’è chi ha letto in queste frasi qualcosa di malizioso. Ma è evidente che si tratta di un gioco. Infatti tutti e tre si sono messi a ridere.

perla:”oh comunque mi avete rotto io sono gelosa, a me non mi coccola non mi caga appena vede a te”

sergio:”alla fine lei è più coccolosa”

perla:”tu la coccoli dalla mattina alla sera io ho più bisogno di coccole” basta questo duo nel mio cuore #sergetti #perletti #GrandeFratello pic.twitter.com/WH3nHmb7E1 — 𝓰reta|🌕🐈‍⬛ (@geminiqnx) February 25, 2024

La scenetta è continuata ancora un po’. Sergio infatti ha preso Perla, l’ha abbracciata e sbaciucchiata come si fa tra amici (?). Poi come un vero gentiluomo si è tolto la giacca e ‘ha messa sulla spalle di Perla come gesto premuroso per proteggerla dal freddo. Insomma, allarme rientrato. Sembra che i Perletti possano continuare dormire sonni tranquilli. Anche se di scherzo si tratta, è probabile però che la cosa non abbia fatto molto piacere a Mirko. Vedremo cosa succederà da qui a breve.