Nikita Pelizon, il duro sfogo. Al GF Vip 7 possono nascere splendidi e duraturi rapporti di amicizia e d’amore, ma come insegna la storia del reality show di Alfonso Signorini, può anche accadere che molti legami vengano messi in discussione. Nelle ultime ore la gieffina si è lasciata andare ad alcune riflessioni che potrebbero portare a una svolta nel suo rapporto con Luca Onestini.

Il duro sfogo di Nikita Pelizon su Luca Onestini. Vicini poi distanti, tra i due gieffini la situazione sembra essere sempre sospesa tra la voglia di approfondire la conoscenza ma anche la paura di lasciarsi andare troppo. Tra Nikita e Luca Onestini ancora tutto deve accadere, oppure è tutto finito: è questo il dubbio che sta accompagnando anche i fan del programma.

Il duro sfogo di Nikita Pelizon su Luca Onestini: “Pericoloso”

Sarebbero state le parole della gieffina a rivelare qualche perplessità in merito al suo rapporto con Luca, o meglio, in riferimento ad alcuni atteggiamenti del gieffino che non sembrano convincere Nikita. Queste le sue parole a riguardo dopo quello che ha avuto tutta l’aria di essere un due di picche. Lo avrebbe rivelato in confidenza chiacchierando con Daniele Dal Moro.(“Non ce la faccio”. GF Vip 7, per Nikita fiumi di lacrime dopo la brutta notizia ricevuta).

“Luca Onestini è bello e interessante ma al contempo ci sono cose che non mi stanno piacendo. Non riesco ad avere una conversazione sciolta con lui, sento che c’è sempre qualcosa che non va. Tipo gli faccio una domanda e mi risponde super vago. Se mi fa una domanda lui e rispondo io, sento che a lui non è piaciuta la mia risposta e si allontana. Dove sta la naturalezza e la scioltezza del dialogo?”.

Dopo lo sfogo è avvenuto anche un confronto tra i due diretti interessati. Nikita ha detto rivolgendosi a Luca Onestini: “Tu sei pericoloso perché hai degli atteggiamenti che mi piacciono molto poco, tipo quello di stamattina. Come si risolve questa cosa? Non sicuramente lasciandomi il pranzo nel forno. Inizia ad essere un po’ meno sulla difensiva o altrimenti succede un bel casino”. La risposta di Luca è stata diretta: “Tu prendi seriamente delle cose che io reputo delle sciocchezze“.