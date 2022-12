Momento molto complicato al GF Vip 7 per Nikita Pelizon, che è finita in lacrime nelle scorse ore. Dopo aver appreso una brutta notizia, aveva inizialmente reagito normalmente ma ripensandoci forse su ha capito di essere molto triste e il pianto è stato improvviso. Grande emozione anche per il pubblico, che sta evidentemente soffrendo a vederla in quelle condizioni. Ha ricevuto davvero una grossissima delusione e ci vorrà indubbiamente del tempo, prima che possa buttarsela per sempre alle spalle.

La situazione è ancora tutta in divenire e non sappiamo cosa succederà ancora al GF Vip 7. Nikita Pelizon è scoppiata in lacrime a causa di un suo compagno di avventura, il quale non sappiamo se vorrà nuovamente parlarci per provare ad essere maggiormente più chiaro. Quando la vippona ha saputo tutto e ha assorbito quel durissimo colpo sferrato ai suoi danni, ha avuto un crollo emotivo culminato con il pianto all’interno della vasca, mentre era intenta dunque a farsi un bel bagno caldo.

GF Vip 7, Nikita Pelizon in lacrime per il rifiuto di Luca Onestini

Oltre a piangere, sempre nel corso della giornata vissuta al GF Vip 7, Nikita Pelizon si è sfogata subito dopo le lacrime spiegando nel dettaglio le ragioni di quello stato d’animo tutt’altro che sereno. Lei stava ormai capendo di provare non solo attrazione fisica ma anche sentimenti nei riguardi di un coinquilino, ma la cosa non è stata corrisposta. Il vippone le ha infatti detto di avere un buonissimo legame con lei, ma come amica, quindi non ha nessuna intenzione di pensarla in maniera differente e come futura fidanzata.

Queste le tristi parole di Nikita Pelizon, che ha pianto per il no di Luca Onestini, riprese dal sito Biccy: “Dalle attenzioni che Luca mi dava avevo capito altro e quindi niente, ho capito male. Adesso devo fare lo switch, ma ovviamente non riesco da un giorno all’altro. A me dispiace. Perché a me diceva che dovevo dargli sempre la buonanotte e quando non gliela davo mi faceva capire che c’era rimasto male. Insomma, mi mandava dei feedback che io percepivo come interesse”.

E infine Nikita ha aggiunto: “In realtà mi ha detto che stava semplicemente scherzando e che io gli tiro fuori questo suo lato scherzoso. Mi ha anche detto che in futuro le cose potrebbero cambiare, ma io sono dell’idea che se ti piace una persona le cose le capisci subito. Non occorre del tempo per capirlo. Quindi niente, me la faccio passare”. Quindi, dovrà farsene una ragione e cercare di soffrire il meno possibile.