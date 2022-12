GF Vip 7, la confessione della gieffina fa il giro del web. I fan non riescono ancora a credere a quello che hanno sentito, eppure è tutto vero. Tutto sarebbe accaduto proprio quando la protagonista del racconto si trovava in veranda con le compagne di gioco Giaele e Sarah. E tra una chiacchiera e l’altra è stato facile lasciarsi scappare dalla bocca la rivelazione.

La rivelazione choc di Nikita Pelizon. Ebbene si, è ancora lei l’inquilina della casa a meritarsi il primo posto in fatto di stravaganze. La gieffina è nota al pubblico per avere anche qualità artistiche e creative e gli aneddoti che la riguardano iniziano a viaggiare tra i fan alla velocità della luce, soprattutto quando ad attirare l’attenzione sono le “singolari” trovate della vippona. Forse questa, direte, supera di gran lunga tutte le altre.

La rivelazione choc di Nikita Pelizon al GF Vip 7: “Ho usato lo shampoo per cani”

Lo avrebbe rivelato tra una chiacchiera e l’altra scambiata in veranda in compagnia di Giaele De Donà e Sarah Altobello. Questa la rivelazione: “Una volta mi sono dimenticata lo shampoo e ho provato quello per cani. Raga, super top! A parte che è anti zanzare. Super luccicante, voluminoso, nutrito.. cioè butta via!”. A queste a parole le gieffine sono rimaste sorprese, ma solo in un primo momento. Infatti poco dopo non potevano che scoppiare in una lunga risata. Poi Giaele De Donà ha voluto saperne di più e ha chiesto cosa hanno pensato della singolare trovata gli amici di Nikita. La vippona non poteva che rispondere secca. (“Perché parla in quel modo strano”. GF Vip 7, mistero svelato su Nikita Pelizon: “Ora si spiega tutto”).

“Mi hanno detto che sono fuori di testa”, è stata la risposta di Nikita Pelizon, “No, ma che divertente. Pensate che stavo pensando di usare lo shampoo per cani a prescindere”, ha poi aggiunto. Ovviamente il momento, ripreso dalle telecamere del programma, non poteva che diventare il contenuto di un video diventato virale tra i fan. E per restare in tema, di recente l’inquilina della casa ha comunicato di aver fatto una scoperta che l’ha lasciata senza parole. Ad assistere alla scena anche Sarah Altobello, Oriana Marzoli e Luciano Punzo.

a grande richiesta il video.

Nikita "mi son dimenticata lo shampo ho provato quello per cani raga SUPERTOP a parte che è antizanzare(..)"

Con Giaele e Sarah distinguono le razze di cani in base alla messa in piega del pelo 😹 #gfvip #nikiters pic.twitter.com/behXApYJ2W — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) December 1, 2022

Nikita Pelizon ha scoperto qualcosa sul suo letto mentre stava mettendo tutto in ordine. La gieffina si è ritrovata tra le sue mani gli slip appartenenti ad Antonella Fiordelisi. Altri utenti hanno commentato il video del momento: “Lo schifo di Antonella, ma si può fare questo? Bleah”, “Un gesto veramente schifoso”, “Un gesto da condannare”. Quindi, c’è anche chi ritiene che Antonella lo abbia fatto di proposito.