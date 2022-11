Al GF Vip 7 tutti avranno notato che Nikita Pelizon ha un accento straniero. E il mistero sulle sue origini è stato svelato solamente nelle scorse ore. Nonostante lei sia italiana, quando parla sembrerebbe avere un accento certamente non del nostro Paese. E ci sono state varie ipotesi intorno a questo suo modo di parlare, ma nessuna certezza in merito. Alfonso Signorini non le ha mai chiesto spiegazioni, ma ora ci ha pensato la sorella della gieffina, Jessica, a scrivere un messaggio Twitter chiarificatore.

Quindi, c’è un motivo sul perché la concorrente del GF Vip 7 abbia questa sua caratteristica. Nikita Pelizon ha un accento straniero e finalmente si è scoperto il motivo, che non è da ricercare nella sua città natale, ovvero Trieste. Infatti, tra le varie opzioni circolate si pensava che essendo originaria della città del Friuli Venezia Giulia avesse potuto avere delle influenze dalla vicina Slovenia. Ma la sorella ha praticamente smentito questa circostanza, riferendo altri dettagli davvero interessanti.

GF Vip 7, perché Nikita Pelizon ha un accento straniero

Nella giornata del 28 novembre, attraverso un tweet, la sorella della protagonista del GF Vip 7 Nikita Pelizon ha dissolto tutti i dubbi sul suo accento straniero. Erano ormai in tanti a chiedersi il perché di questo suo modo di parlare, nonostante fosse italianissima. A quanto pare, c’è anche un altro componente della sua famiglia che parla esattamente come lei. E la sorella più grande ha quindi spiegato nei minimi dettagli la questione, chiudendo definitivamente una storia che certamente incuriosiva.

Jessica Pelizon ha replicato alle domande di due follower e lei ha risposto senza problemi, sostituendosi a Nikita che per ovvie ragioni non può fornire spiegazioni in prima persona: “Ha viaggiato molto e parlava sempre inglese, nel tempo ha perso l’accento triestino e ha questo accento, anche mia zia che si è trasferita a Londra parla così, quando parla in italiano”. Quindi, non è ovviamente fatto di proposito dalla vippona, ma le viene naturale esprimersi in quella maniera data la sua lunga esperienza all’estero.

Ha viaggiato molto e parlava sempre inglese,nel tempo ha perso l'accento triestino ed ha questo accento, anche mia zia che si è trasferita a Londra parla così quando parla in italiano. — Jessica (@JeyPelizon) November 28, 2022

Intanto, nella casa Nikita è stata attaccata da Antonella Fiordelisi: “Sta uscendo fuori piano, piano. È molto brava a controllarsi. Ha fatto una battuta davvero cattiva. Molto furba, sta attenta a come parla, sta attenta a quello che deve dire. Questa battuta è proprio squallida”.