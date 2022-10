Nikita Pelizon crolla al GF Vip e chiede lo psicologo. È un momento molto delicato per la bella influencer che nei giorni scorsi si è più volte scontrata con gli altri coinquilini della Casa. Prima il duro scontro con Cristina Quaranta dopo che Antonino Spinalbese aveva espresso il desiderio di non dormire più vicino a Nikita. In quell’occasione la 28enne ha mostrato di saper mantenere la calma nonostante i toni accesi della discussione.

In altre occasioni Nikita Pelizon è finita nel mirino di Elenoire Ferruzzi infastidita dagli atteggiamenti dell’influencer. Tanto da prenderla in giro, imitandola in modo sarcastico, dopo che Nikita si era allontanata da lei. Addirittura ci sono vipponi, come Giovanni Ciacci (poi eliminato) e Antonino Spinalbese, che l’hanno accusata di portare sfortuna. E pure Marco Bellavia è intervenuto scrivendo “Grazie Nikita” come a indicare che pure lei è bullizzata come capitato a lui.

Cristina Quaranta la rimprovera e Nikita Pelizon crolla

Cristina Quaranta ha duramente rimproverato Nikita Pelizon: “Prendila con più leggerezza. Sembra che tutti ce l’hanno con te, che tutti parlano male di te. Fai il tuo. Le persone se non si vogliono avvicinare è perché c’è un perché, cambia atteggiamento. Sembra che percul* tutti, provochi tutti. L’hai fatto con me per un giorno intero: mi hai provocata o no?”. A quel punto Nikita è letteralmente crollata richiedendo l’aiuto dello psicologo.

Nikita Pelizon è rimasta quindi per circa un’ora nel confessionale. Probabilmente in un primo momento avrebbe voluto lasciare il reality, ma poi è stata persuasa a restare. Intanto nella Casa c’è chi si preoccupa per lei, come Ciupilan, Luca Salatino e Amaurys. Ma c’è anche chi, come Elenoire Ferruzzi, continua a non sopportarla. E non perde occasione per attaccarla.

Mi fa piacere sentire che Ginevra stia dalla parte di Nikita, ovviamente per come si è comportato Nino nei suoi confronti penso sia uno di quelli da cui è delusa 👀 chissà #GFVIP — Ilenia (@IleD79690115) October 17, 2022

Così anche oggi C40 ha trovato modo di prendersela con Nikita: le è caduta una tazza di mano ed è andata a cambiarsi senza pulire, su invito di Charlie che ha pulito per lei. Perché C40 pensa di dover decidere che un concorrente non possa fare un favore a Nikita?#gfvip #nikiters https://t.co/JQQ7pixwHf — MangelaVilo (@MangelaVilo) October 17, 2022

Ormai su Nikita Pelizon è scoppiato un vero caso anche fuori dalla Casa. Sono numerosi i telespettatori che hanno notato come l’influencer venga isolata e presa di mira da molti altri vipponi. Tra i suoi sostenitori, tuttavia, c’è Ginevra Lamborghini che nonostante sia stata squalificata per i suoi comportamenti contro Marco Bellavia, ora pare sia dalla parte della ‘bullizzata’. Intanto c’è chi è pronto a scommettere che il pubblico sceglierà proprio Nikita come preferita della settimana…

