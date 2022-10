“È sparita”. GF Vip 7, giallo sulla concorrente a poche ore dalla nuova puntata

Nuovo appuntamento stasera con il GF Vip 7, tra attese e confronti tiene banco un giallo legato a Nikita Pelizon, durante la diretta di ieri l’influencer è sparita per ore dalle inquadrature. Una cosa davvero molto molto insolita. Intanto stasera è atteso un nuovo round del caso Prati – Caltagirone. E ancora, Amauris a rischio eliminazione dopo una sospetta bestemmia mentre si parla molto anche di Cristina Quaranta, sempre meno sopportata nella Casa come dimostrano, per altro, tanti messaggi arrivati sui social dai fan del programma.



Scrive un’utente: “La Quaranta è incazzata con la vita. Anche all’isola la buttarono fuori perché litigiosissima. Poi dice a Nikita che deve prendere le cose con leggerezza e non intromettersi, ma veramente??? Hai 50 anni comportati di conseguenza, invasata. Poi qualcuno le dica che se lei va via nel caso il bulletto Antonino venga eliminato, lasciando la casa di propria volontà non li prende i soldini anzi, paga la penale”.

GF Vip 7, giallo su Nikita Pelizon: sparita per ore dalla diretta. La verità



“Ah però aspetta, Signorini fa le regole quindi se lei è un’altra cocca, i soldi e le ospitate continueranno, come per l’istigatrice al bullismo Ginevra Lamborghini (dal ghetto pare venire)”. Le critiche sono all’ordine del giorno in questa edizione mente si scopre che Sara Manfuso non sarà più tre le ospiti del GF Vip 7. Per chi non lo ricordasse era stata al centro di pesantissime accuse poche settimane fa.



Manfuso aveva spiegato di essere stata vittima di molestie di Giovanni Ciacci nel più totale disinteresse della produzione. A Verissimo Sara ha voluto lanciare un appello ad Alfonso Signorini. “L’opportunità che mi ha dato la coglierei altre mille volte, non mi pento di aver accettato, ma allo stesso tempo gli dico che la mia decisione di andare via non è stata facile, non c’è stata la volontà di prendere in giro. So quanto lui sia sempre in prima linea sulle battaglie per la difesa dei diritti”.



E ancora: “Non so se fare pace è l’espressione adatta, ma ci sono. Sarebbe bello lottare insieme su questi temi”. Tornando a Nikita e alla sua scomparsa dal video, il giallo è destinato a rimanere tale. In serata è infatti ricomparsa mentre si fa spazio la voce che l’influencer potrebbe lasciare la Casa stasera.

