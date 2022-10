Novità in arrivo al GF Vip 7, con nuovi concorrenti pronti a varcare la fatidica porta rossa e andare a fare compagnia agli attuali inquilini della casa più spiata d’Italia. Ormai è da tanti giorni che si sta parlando della possibilità che nuovi vipponi possano fare capolino nel reality show di Alfonso Signorini e ora c’è stata un’altra conferma importante e quasi ufficiale. Sicuramente se ne saprà di più nei prossimi giorni, ma indubbiamente le voci stanno diventando sempre più frequenti e decisamente insistenti.

A breve al GF Vip 7 nuovi concorrenti potrebbero fare il loro ingresso. Intanto, ha voluto dire la sua il papà di Antonella Fiordelisi, alla luce degli ultimi atteggiamenti della figlia con Edoardo Donnamaria: “Antonella ha una tremenda paura degli uomini. Vi assicuro che ha incontrato parecchi cogl***. Credo abbia bisogno di un nostro consiglio che magari seguirà…Per la prima volta”. E gli utenti hanno reagito: “Antonella, che schifo”, “Bravissimo Stefano Fiordelisi”, “Al GF Vip l’ho rivalutata tantissimo, è molto simpatica”.

GF Vip 7, nuovi concorrenti in arrivo: “Sono sei”

Fuori dal GF Vip 7 si è saputo che nuovi concorrenti sarebbero in procinto di prendere parte alla trasmissione di Canale 5. Ed è stato diffuso anche il numero esatto dei possibili nuovi gieffini. Sono usciti anche dei nomi importanti, decisamente di peso, che potrebbero iniziare la loro avventura televisiva. Sul sito BlogTivvu sono apparsi i nominativi di coloro che potrebbero entrare. Andiamo a vedere insieme cosa sta succedendo in queste ore, con una di loro che sarebbe stata già in contatto con Alfonso Signorini.

Il giornalista Gabriele Parpiglia a Casa Pipol ha annunciato che saranno sei i nuovi concorrenti del GF Vip 7. Tra i tanti nomi circolati, sembrano vicinissimi gli arrivi di Helena Prestes e Teresa Langella. Inoltre, potrebbe esserci un clamoroso ritorno, quello di Dayane Mello, come confermato da Samara Tramontana: “Io ho un sacco di talpe in giro per l’Italia. Una di queste era sul treno con Dayane Mello Milano Roma. Ed ha visto, mentre lei stava scendendo, che stava parlando al telefono con Alfonso Signorini e probabilmente stava parlando di un ipotetico ritorno al Grande Fratello Vip”.

Svelato intanto il prezzo della cucina del GF Vip 7. Secondo quanto si apprende su Ricette Eu, il mobilio di questa parte della casa è a marchio Aran, ovvero un mobilificio specializzato in cucine che collabora con il programma dal lontano 2016. Il prezzo? Secondo quanto stimato approssimativamente, il prezzo dovrebbe aggirarsi tra i 6000 e i 14.000 euro. Una cifra elevata.