GF Vip, Nikita Pelizon costretta a cambiare letto. Nella Casa la tensione è salita parecchio, soprattutto dopo la diretta di giovedì sera. Nel corso della puntata Alfonso Signorini ha reso noto i nomi dei preferiti dal gruppo e quindi non nominabili: si tratta di Wilma Goich, Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi, Carolina Marconi e Daniele Del Moro. Sonia Bruganelli, inoltre, ha scelto Charlie Gnocchi, mentre Orietta Berti ha reso immune Alberto De Pisis.

I problemi tra i concorrenti sono nati, ovviamente, con le nomination. In particolare vanno al televoto, che si chiuderà lunedì 17 ottobre, Antonino Spinalbese, Giaele Sofia De Donà e Nikita Pelizon. Il più votato tra loro avrà in mano il destino degli altri due. Subito dopo la puntata Antonino ha espresso tutto il suo disappunto per le nomination ricevute. Ha così chiesto esplicitamente di non dormire più vicino a Nikita che l’ha nominato.

La richiesta di Cristina Quaranta a Nikita Pelizon

Antonino Spinalbese, dopo la nomination ricevuta da Nikita Pelizon, vorrebbe dormire vicino a Cristina Quaranta che reputa un’amica. Con Nikita infatti i rapporti, mai decollati, sono ormai particolarmente tesi, dunque ecco la richiesta di ‘cambio letto’. È stata Cristina Quaranta a rivolgersi direttamente a Nikita chiedendole: “Facciamo cambio letto? Viste le dinamiche, è per il quieto vivere”.

La risposta di Nikita Pelizon, però, non è stata quella sperata. La modella e influencer 28enne, infatti, ha prontamente ribattuto: “Rimango nel mio, poi nella mia stanza russano e a me non da fastidio, a te sì”. Parole che non hanno fatto piacere a Cristina, la quale si è innervosita e non si è data per vinta. La showgirl ha tentato così di convincerla, ma Nikita è stata irremovibile. Anzi, ha dato a Cristina della pedina, accusandola di farsi usare da Antonino.

Cristina fa i capricci perchè vuol sfrattare Nikita dal suo letto ma lei passivo aggressivamente le risponde in sunto "stocaxo" 😎 #gfvip pic.twitter.com/9tLi3QilhS — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 14, 2022

“Oh sto parlando con te, ma sei stupida che non capisci?”



Da notare il tono di voce con cui parla Nikita e quello con cui si altera Cristina.

Non c’è nient’altro d’aggiungere.#gfvip #nikiters pic.twitter.com/f3l2GdxQdu — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 14, 2022

Nikita Pelizon ha spiegato a Cristina Quaranta che sarebbe stato meglio se fosse stato Antonino Spinalbese a farle la richiesta. Inoltre la modella ha detto che non voleva togliere la sua roba dalla stanza solo per il capriccio di un coinquilino. Infine la frecciata a Cristina: “Sei una pedina che a seconda di quello che dice la gente ti sposti?”.

