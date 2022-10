Gegia , la scoperta choc dopo l’eliminazione dal GF Vip 7. Uno dei peggiori ritorni alla vita normale dopo la partecipazione al reality show di Alfonso Signorini. Eliminata dal game, Gegia lo scopre solo dopo. Il ‘mistero’ svelato sul fidanzato Mehmet.

La scoperta di Gegia dopo l’eliminazione dal GF Vip. L’ormai ex gieffina ha dovuto fare i conti con una triste realtà. Una volta lasciata la casa più spiata d’Italia, Gegia si sarebbe aspettata un caloroso abbraccio con il compagno Mehmet, ma la storia non ha avuto l’esito sperato.

La scoperta di Gegia dopo l’eliminazione dal GF Vip 7: il messaggio del presunto fidanzato

Pare infatti che il compagno di Gegia sia volato in Messico, senza dare un preavviso neanche agli autori del programma. Inoltre Mehmet pare abbia bloccato persino il suo numero di telefono pur di non essere contattato da alcuno. Fidanzata inclusa, alla luce delle difficoltà di Gegia di poter parlare con lui. (“Esce dalla casa”. GF Vip 7, clamoroso su Gegia. La notizia esplode fuori dalla porta rossa).

Nessun fidanzato, dunque, ad aspettare Gegia fuori dalla gettonatissima porta rossa del GF Vip: “Il tuo fidanzato è volato in Messico, a Tulum”, sono state le parole di Alfonso Signorini rivelate in diretta alla concorrente eliminata.

“Volo in Messico da lui”, ha promesso in seguito Gegia. Questo alla luce di quanto accaduto nei giorni precedenti quando l’uomo, contattato dai giornalisti di Fanpage, ha ammesso di conoscere Gegia ma senza per questo lanciarsi in ulteriori dettagli sulla presunta relazione.

Un mistero sempre più fitto, dunque. Ma non solo, perché pare che l’uomo si sia mostrato infastidito circa il clamore mediatico creatosi intorno alla vicenda, motivo che potrebbe giustificare l’allontanamento e il volo vero il Messico.

“Gli avevo detto di avere 50 anni”, ha raccontato Gegia che in verità ha 63 anni. Una questione che sembrava essere decisamente piena di nodi da sbrogliare fino a quando non è arrivato il tanto atteso messaggio di Mehmet. Gegia ha ricevuto la sua risposta: “Mi sei mancata, amore mio”. Caso risolto? Al momento sembra di si.