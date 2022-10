Gegia rischia di uscire dal GF Vip 7. Lunedì 10 ottobre è andata in inda una nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini e non sono mancati i numerosi colpi di scena, gli emozionanti incontri, gli scontri tra i vipponi e le amicizie che sono nate all’interno della casa più spiata d’Italia.

Per la prima volta in assoluto, Pamela Prati ha parlato del caso Mark Caltagirone spiegando la sua versione e mostrando in video le chat con quello che pensava fosse il suo fidanzato, i video e le foto dei ‘figli’ Sebastian e Rebecca e raccontando particolari inediti del caso che nel 2019 l’ha portata al centro del gossip insieme alle due ex manager.

Gegia rischia di uscire dal GF Vip 7 secondo il sito Olybet.it

Antonella, Gegia, Wilma, Pamela, Alberto, Attilio, Edoardo e Giaele sono gli otto vip in nomination. Alfonso, dopo aver aperto il collegamento con la Casa, invita i concorrenti a sistemarsi con le spalle rivolte verso il led e legge loro il verdetto definitivo del televoto. La prima concorrente salva è Pamela, seguita da Attilio, Gegia, Wilma.

Anche Giaele, Edoardo e Alberto si salvano dal televoto, mentre Antonella è la preferita del pubblico e, proprio per questo motivo, riceve l’immunità. Antonella ha poi scelto chi mandare direttamente al televoto. Dopo una dura scelta, la vip ha deciso di fare il nome di Gegia in quanto pensa che sia una persona insensibile.

E proprio Gegia rischia di uscire dal GF Vip. Secondo Olybet.it l’attrice è ultima sulla lista dei possibili vincitori del reality show e potrebbe essere la prossima eliminata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Antonella Fiordelisi e Carolina Marconi, invece, sono in cima alla lista seguite da Luca Salatino a 4 volte la scommessa e ad Antonino Spinalbese a 7.