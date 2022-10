Ancora bufera al GF Vip 7 per il caso Marco Bellavia. Gegia ancora una volta è stata protagonista di un atteggiamento, che ha fatto infuriare il pubblico da casa. Tutti hanno sentito nuovamente dalla sua bocca delle parole molto forti e giudicate non sensibili da parte della comica, che è stata una di coloro finite nel mirino della produzione come possibile causa dello stato di malessere del conduttore, che aveva poi deciso di varcare la porta rossa per abbandonare definitivamente la trasmissione, alla luce del suo stato mentale.

Ma a quanto pare al GF Vip 7 non tutti hanno ancora capito la gravità di quanto successo a Marco Bellavia. E Gegia rientra tra una di questi, secondo il pubblico. Nel corso di una conversazione con Antonella Fiordelisi, si è lasciata andare ad una dichiarazione che ha fatto innervosire tantissima gente. Antonella le ha detto: “Tu mi fai anche ridere e sei simpatica, ma è un peccato. Preferivo che non mi facessi nemmeno ridere, ti trovo insensibile. Non tutti reagiscono così, oppure magari sei proprio così”.

GF Vip 7 e Marco Bellavia: Gegia fa arrabbiare di nuovo il pubblico

Nel momento in cui il dialogo tra le due concorrenti del GF Vip 7 stava proseguendo, Marco Bellavia è stato tirato in ballo da Gegia che però non ha fatto nessun passo indietro. Dopo aver ascoltato le sue parole, di cui vi riferiremo a breve, si è infastidito non poco anche Edoardo Donnamaria: “Ma tu non puoi dire ste caz***, poi dici che uno si innervosisce”. Hanno condiviso le esternazioni di Edoardo Antonella Fiordelisi e anche Pamela Prati. Andiamo a vedere insieme cosa ha affermato la comica.

Il video incriminato è stato postato da un utente su Twitter, infatti Gegia ha affermato: “Ma non lo vedi che sta bene? (in riferimento a Marco Bellavia n.d.r.) Lui sta bene, siamo noi che stiamo male”. Questa è stata la sua risposta ad Antonella Fiordelisi, che aveva precedentemente esclamato: “Dopo aver visto quei video, non puoi andare a dire quelle cose e per questo per me sei insensibile”. Il caso Bellavia non sembra destinato ancora a rientrare, visto che Gegia non è sembrata ancora molto dispiaciuta.

gegia: non lo vedi come sta bene marco? lui sta bene noi qua stiamo male

edo: ma tu non puoi di ste cazzate po dici che uno si innervosisce #gfvip pic.twitter.com/K0WuPFUfbr — medusa 🧚‍♀️ (@FaTinaameta) October 11, 2022

Alcuni utenti hanno scritto: “Gegia vuole insinuare che fosse tutto costruito. Hai fatto una bruttissima figura”, “Peccato che prima non avesse fatto nulla nessuno”, “Ma ancora avanti con Marco invece di tacere, visto che hanno già fatto una figuraccia? Ma quanto è cattiva questa donna? Altro che pentita”, “Ma perché continuano a parlare con lei?”.