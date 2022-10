Gegia eliminata dalla casa del GF Vip 7. Si tratta della seconda eliminazione da questo gioco, l’attrice e psicologa non è stata salvata quasi da nessuno: appena il 9% dei votanti. Poco dopo, una volta da Alfonso Signorini, Gegia ha fatto notare che sicuramente la vicenda Marco Bellavia ha pesantemente influito sul suo percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia. Ma non solo, non è escluso infatti che quella brutta storia avrà degli effetti negativi anche nella sua vita privata.

Da quello che si dice infatti, l’ordine degli psicologi ha radiato la donna dopo quelle brutte parole. Ma non è finita riguardo nomination ecc. Ad essere immuni questa settimana sono: Wilma Goich, Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi, Carolina Marconi, Daniele Dal Moro. Le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli hanno invece scelto di salvare dalle nomination rispettivamente Alberto De Pisis e Charlie Gnocchi.

Gegia eliminata dalla casa del GF Vip 7

A finire in nomination quindi: Antonino Spinalbese, Sofia Giaele De Donà e Nikita Pelizon. Come sempre, il più votato dal pubblico sarà immune la prossima settimana. Altro momento caldissimo della serata: quello della presunta bestemmia. Chi ha visto tutta la diretta, avrà notato che a fine serata, il padrone di casa Alfonso Signorini ha annunciato che alla produzione è stata segnalata una presunta bestemmia avvenuta in diretta.

A questo punto il direttore di Chi ha spiegato che nei prossimi giorni verranno fatti i dovuti controlli e un’eventuale squalifica verrà comunicata nella puntata in onda lunedì 17 settembre. Parliamo di Amaurys Perez che non di certo per la prima volta, si è lasciato scappare una presunta imprecazione che ora dovrà essere verificata a fondo dagli autori del GF Vip.

Altro momento epico quando, durante il televoto, la regia ha mandato per sbaglio uno schermata con i volti di alcuni concorrenti. Tutti ad eccezione di Gegia, Wilma Goich, Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi, Daniele Dal Moro, Carolina Marconi. Tante le proteste sui social: “È tutto falso”, ha detto qualcuno. Ma è davvero così?

