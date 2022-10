“Tu con lei”. GF Vip 7, Edoardo Donnamaria avverte Antonino Spinalbese: “Ho visto tutto”

A poche ore dalla nuova puntata del GF Vip 7 Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria sono a i ferri corti: tra i due sono volate parole grosse. In questo momento Edoardo sta vivendo una profonda crisi con picchi di gelosia nei confronti di Antonella. Un atteggiamento che non è sfuggito in rete che i fan del reality non hanno perso tempo a sottolineare. “Sei imbarazzante hai compiuto 30 anni ma sembri un ragazzino delle medie che fa scenate di gelosia. Antonella non è “Tua”..Lo vuoi capire che lei si dichiara “Single”..!!! Non è possibile che dopo neanche tre settimane tu faccia il fidanzato possessivo geloso e morboso”.



“Quando non sei il suo fidanzato e proibisci a sta ragazza di viversi la sua giovane età e la sua spensieratezza con chi cacchio vuole dentro la casa. Piuttosto ascolta i consigli che ti hanno dato gli altri. E lascia vivere Antonella nella sua solarità senza soffocarla per un qualcosa che di base non esiste!!! Entrambi con questa”pseudo” storia. Vi state precludendo il percorso all’interno della casa. Bastaaaaaa!!!”.

GF Vip 7, Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria ai ferri corti







“Non se ne può più dopo solo tre settimane. Sei di una pesantezza è noia mortale!!! Ma poi ci vuole tanto a capire che ad Antonella piace un’altra persona dentro la casa e che lei stessa ripete in continuazione che è il suo prototipo di uomo!!! E chi segue H24 lo sa benissimo!!!”. Insomma, su quello che sta succedendo i fanno hanno le idee molto chiare.



Intanto Antonino è sempre più vicino a Giale e neppure questo atteggiamento è passato in sordina, fuori e dentro la Casa. Edoardo ha infatti affermato: “Se ti fossi fidanzato con una qua dentro e a me piaceva, non ci provavo, non che sia il caso, ti ripeto, ma non mi faccio fare il massaggio al c*lo”. Antonino ha risposto: “Ma io non ci sto provando con nessuna”.

Edoardo allora ha risposto: «Lo so che non ci stai provando con nessuna, sei solo un po*co”. In molti non hanno gradito le affermazioni di Edoardo, soprattutto dopo i comportamenti tenuti nella casa sia con Antonella che con Alberto. “Certo, il peso delle parole valgono solo per Antonino, non per uno che dà del pco a un padre oppure del freddo a uno che parla del suicidio del padre”. ha twittato indispettito un utente.

