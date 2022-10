Il marito di Giaele De Donà del GF Vip 7 insieme a un’altra donna. Super scoop di Chi (settimanale diretto da Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip), con tanto di foto che mostrano Bradford Beck, il marito della concorrente del GF Vip 7, sposato a gennaio 2022, in compagnia di una giovane ragazza.

Entrata nella casa più spiata d’Italia, Giaele ha parlato del marito e del loro particolare rapporto. “Mi fa ridere quando giudicano il mio matrimonio che magari è esplicito. Noi ci diciamo le cose in faccia. Io e mio marito siamo molto chiari, siamo trasparenti. Se lui si vuole divertire si diverta, se io mi voglio divertire mi diverto. Preferisco un rapporto come il nostro, dove ci diciamo le cose, le facciamo”, aveva raccontato.

Il marito di Giaele del GF Vip 7 insieme a un’altra donna

Giaele aveva parlato del marito Brad spiegando il loro rapporto aperto: “Se va anche con altre, per me non è un tradimento, se io lo so. Se non ci sono sentimenti, per me va bene”. La vippona aveva spiegato che questa ‘soluzione’ è stata presa perché i due vivono sei mesi insieme ma per altri sei mesi dell’anno sono lontani. “So che stare sei mesi senza, ovviamente… no, non impazzisco. Abbiamo questo genere di rapporto e preferisco la sincerità. Se s’innamora di un’altra? Chiuderei”.

Nel nuovo numero del settimanale Chi, il direttore e conduttore del Grande Fratello Vip 7 Alfonso Signorini ha pubblicato le foto in cui il marito di Giaele, Bradford Beck, si trova a Milano insieme a Rossella Di Pierro, conduttrice e giornalista televisiva di Sportitalia, organizzatrice di eventi e Capitano della Nazionale Modelle Amika originaria di Varese.

Il marito di Giaele del GF Vip 7 insieme a un’altra donna – “È rimasto con Rossella in un locale in zona corso Garibaldi almeno due ore, fra sorrisi e sussurri, sempre stretti l’uno all’altra come se dovessero confidarsi piccoli e grandi segreti”, scrive Azzurra Della Penna sul settimanale Chi. E in effetti, nelle foto pubblicate dalla rivista diretta da Alfonso Signorini i due si mostrano affiatati mentre chiacchierano e si concedono piccoli gesti d’intesa come sguardi e carezze.